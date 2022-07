A los 71 años murió Liliana Caldini, ex modelo y exesposa de Cacho Fontana. La triste noticia causó conmoción en las redes sociales, donde muchas personas recordaron momentos de su carrera.

Hasta el momento, no fueron reveladas las causas del deceso de la recordada figura pública que cobró notoriedad en los años 70 a partir de apariciones en la pantalla chica y grande, como los comerciales de los cigarrillos Chesterfield y el film El extraño de pelo largo.

Caldini nació el 26 de agosto de 1951 en Buenos Aires. Estaba estudiando para ser docente cuando en 1969, a los 18 años, fue elegida para protagonizar una publicidad de Chesterfield en donde se la veía fumando un cigarrillo y bailando al ritmo de “Tiritando”, de Donald.

Después de esto, la modelo se convirtió en una de las caras más famosas de la publicidad argentina de aquella época. Gracias a este trabajo comenzó a forjar un nombre y su rostro podía verse en tapas de revistas y en los canales de televisión.

Durante su vida también se despeñó como actriz, formando parte del elenco de Los Campanelli, una de las series costumbristas más populares de la historia de la televisión argentina. En 1970 protagonizó junto a Litto Nebbia, Miguel Bermúdez, Nacha Guevara y Diana Maggi, entre otros, la película El extraño de pelo largo, la cual narra los orígenes del rock argentino.

En medio de todo esto, se enamoró de Cacho Fontana, quien tenía 20 años más que ella. Caldini se casó y dejó su carrera de lado para convertirse en la productora todoterreno del hombre éxito. A finales de la década del 70 la pareja tuvo a las gemelas Antonella y Ludmila.

Pero doce años después, Caldini y Fontana se separaron, aunque siempre mantuvieron una buena relación por sus hijas y se convirtieron en buenos amigos.

“La verdad es que pasaron muchísimos años desde que nos separamos, pero fuimos y somos buenos amigos. Tal vez si no hubiéramos tenido a las chicas, el contacto se habría cortado, pero al tener dos hijas juntos, siempre nos mantuvimos comunicados. Y después con los dos nietos ni te digo”, contó hace unos años en una entrevista.

Caldini siguió trabajando en los medios, sobre todo en radio y en teatro. Vivió seis años en Miami, pero terminó volviendo a Buenos Aires por un problema de salud.

“Yo he pasado por enfermedades difíciles, estuve muy complicada por un cáncer y me ayudó mi actitud. Cuando estoy mal, tengo que salir sola. Porque si no, es como que me debilito, me quita fuerza. No es que sea autosuficiente, sino que eso es lo que necesito para mantenerme fuerte, para no aflojar. Porque si aflojo, me convierto en una cataplasma para los demás”, expresó en su momento.

En una última entrevista con la revista “Hola!”, la ex modelo confesó: “Me da miedo morirme sufriendo. Ojo, tampoco me gustaría vivir muchos años. Me gustaría vivir mientras me pueda valer por mí misma”.