Cristian Uzurriaga, más conocido como Cristian U, comunicó a través de su cuenta de Instagram que su padre falleció. Con un dramático video, el ex Gran Hermano denunció que nunca llegó la ambulancia, por lo que debió trasladar a su papá junto a su familia, en su propio auto hasta el hospital Argerich en el barrio porteño de La Boca. En las desgarradoras imágenes se ve cómo el ahora DJ debió subirlo a una camilla sin ayuda del personal de salud para poder ingresarlo para que sea asistido.

Cristian U trasladando a su padre en la camilla para ser atendido en el hospital. (Captura video)

"No solo perdí lo más importante de ni vida, a mi papa, sino que sentí la peor mierda que sienten los argentinos, el manoseo , la mentira y por sobre todas las cosas como se cagan en la vida y nos mienten a través de los medios de comunicación", comenzó en su posteo el ex Gran Hermano.

"Llegamos a los gritos con mi hermano y el poco personal que había, no hacia nada, solo nos dieron una camilla , lo tuvimos que bajar nosotros y entrarlo al sanatorio"

Y prosiguió: "Anoche a la 01:30 am, mi viejito empezó a convulcionar , su pareja llamó al 911 y al 107 (SAME) e inmediatamente me llamó a mi , tarde en llegar 10 min, ya estaba la policía y la misma también llamaba al SAME, desde el primer llamado al SAME , hasta que tome la decisión de cargarmelo en brazos pasaron 20 min , hasta que baje, lo puse en el auto y lo llevé al Sanatorio (Argerich) paso media hora, y cuando estaba llegando recien salía la ambulancia".

Cristian U debió llevar a su padre en el auto hasta el hospital porque según denunció la ambulancia nunca llegó. (Captura de imagen)

"Llegamos a los gritos con mi hermano y el poco personal que había, no hacia nada, solo nos dieron una camilla , lo tuvimos que bajar nosotros y entrarlo al sanatorio , en la puerta habían 3 ambulancias paradas y médicos al lado de ellas , sentí querer matar a todo el mundo , luego de eso sale un médico y me dice: 'le pusimos los electro y casi lo recuperamos, pero se fue lo siento mucho'", relató Cristian Uzurriaga.

El dramático video que publicó Cristian U en Instagram por la muerte de su papá. ¡IMÁGENES SENSIBLES!

, mostrando la tecnología de los móviles, los nuevos helicópteros y las bajadas de ellos en las avenidas, es todo una mentira, es todo prensa para seguir al frente de sus cargos , por que!!!!", concluyó Cristian U.