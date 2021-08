La fundadora y presidenta de la ONG Madero Solidario, Natali Kliksberg, visitó Crónica HD y en exclusiva, habló de las acciones que realizan desde la citada fundación y las actividades que realizaron por el día de la niñez.

Kliksberg comenzó mencionando que desde Madero Solidario realizan donaciones de comida, indumentaria y calzado, juguetes y elementos de construcción a personas en situación de vulnerabilidad. "También hicimos una sala de apoyo escolar", destacó.

Continuó su relato destcando la compleja situación económica que vive el país: "Hoy en día, el 60% de los niños están por debajo de la línea de pobreza."

En esa línea, Natali continuó y remarcó en el día de la niñez: "En este día querría dejar el mensaje de que 'se puede lograr ver el país que podemos construir'. Y no esperemos que venga un político que lo haga, si no que lo hagamos nosotros desde nuestra acción", destacó.

También mencionó que la ONG trata de "derribar prejuicios", ya que convoca a personas de barrios más pudientes como Puerto Madero, Recoleta, Palermo y San Isidro a que se involucren en las villas y barrios vulnerables.

Por otro lado destacó el papel que juegan las marcas que acompañan el proyecto y donan productos con fines solidarios: "Junto con la Marca Pasta Linda regalamos las famosas máquinas y capacitamos a las personas con los mejores chefs como Donato de Santis y Santiago Giorgini para que puedan hacer su propia comida.", continuó.

Al ser indagada sobre si recibían ayuda de algún partido político, Kliksberg fue contundente: "No recibimos nada de ningún político. La fundación no tiene banderas políticas ni religiosas."

"No se nos acercó nadie de la política para preguntarnos cómo ayudar. Nosotros hace seis años que caminamos las villas", mencionó.

Aún así, vaticinó que es "muy creyente" de que el espacio político puede generar acciones positivas: "Yo no soy de las que dicen que la política no sirve para nada, que son todos unos delincuentes.", afirmó.

Luego, my conmovida, leyó el poema "Que sean niños los niños" por el día de la niñez e hizo emocionar hasta las lágrimas a todos en el piso.

Natali destacó la solidaridad de la gente que acerca donaciones y se moviliza por las acciones solidarias de su fundación: "No saben la cantidad de gente solidaria que hay. Tenemos todo para ser un país mejor", dijo con lágrimas en los ojos.

Por último, la fundadora de Madero Solidario relató una situación con un nene en uno de los barrios que visita: "Un día nos pasó que uno de los nenes de las villas a las que vamos, que aveces no tienen ni para comer, se acerca con su peluche favorito y me dice: 'para que se lo des a otro nene'. Ahí es cuando yo pienso que somos un país que no tiene porqué tener gente que no tenga un plato de comida."

"Que nos contacten para que juntos podamos hacer el país que queremos ser.", cerró.