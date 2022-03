¿Estás buscando trabajo? Una de las empresas más importantes del mundo continúa apostando a la Argentina y esta puede ser tu oportunidad. Nike, la reconocida firma deportiva conocida por su pipeta blanca, se encuentra en plena búsqueda de empleados.

A través de la plataforma LinkedIn, la compañía ofrece empleos tanto para jornada completa como part time. Se trata de puestos con disponibilidad inmediata para sumarse a la compañía

Con respecto al salario, Nike no informa cuál será el salario aproximado que se destinará a los aspirantes. A continuación, todos los detalles.

.

Las búsquedas laborales abiertas en Nike

Assortment Planner

“La misión será pronosticar la demanda del consumidor y los planes de inversión en inventario a nivel de estilo y color para Nike Digital Commerce (NDDC) en Argentina, para maximizar los ingresos y el margen, y optimizar el inventario”, explica la empresa en el anuncio.

-Jornada Completa

-Presencial

-Vicente López, provincia de Buenos Aires

Requisitos:

Licenciatura en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carrera afín.

Nivel de inglés avanzado (exclusivo).

Conocimiento avanzado de Excel (exclusivo).

Experiencia en planificación en puestos similares (dos años como mínimo).

Preferiblemente conocimientos de comercio electrónico.

Fuertes habilidades analíticas y de comunicación, proactividad, habilidades de colaboración entre equipos y autonomía.

Atleta Part Time

"En Nike, buscamos vendedores part-time para nuestra tienda de Alto Palermo. Deben contar con excelentes habilidades interpersonales, trabajo en equipo, proactividad y orientación al logro, además de una fuerte orientación al servicio y al cliente", dice la oferta.

-Jornada completa

-Presencial

Requisitos:

Secundario completo.

Experiencia mínima de seis meses a dos años en ventas de tiendas retail o en puestos con una fuerte orientación a brindar una excelente atención al cliente.

Disponibilidad inmediata.

.

Vendedor de plazos fijos

"En Nike, buscamos vendedores para cubrir licencias por 3 meses en nuestra tienda de Quilmes. Deben contar con excelentes habilidades interpersonales, trabajo en equipo, proactividad y orientación al logro, además de una fuerte orientación al servicio y al cliente", precisa la compañía en la búsqueda.

-Jornada completa

-Presencial

Requisitos:

Secundario completo.

Experiencia mínima de seis meses a dos años en ventas de tiendas retail o en puestos con una fuerte orientación a brindar una excelente atención al cliente.

Disponibilidad inmediata

Cashier Part Time

"En Nike, buscamos vendedores part-time para nuestras tiendas de CABA. Deben contar con excelentes habilidades interpersonales, trabajo en equipo, proactividad y orientación al logro, además de una fuerte orientación al servicio y al cliente".

-Jornada completa

-Presencial

Requisitos:

Secundario completo.

Experiencia mínima de seis meses a dos años en ventas de tiendas retail o en puestos con una fuerte orientación a brindar una excelente atención al cliente.

Disponibilidad inmediata

Marketing Lead, Mens & Brand Defining Purpose

-Jornada completa

-Presencial

- Vicente López, provincia de Buenos Aires

Requisitos:

Licenciatura en Marketing, Comunicaciones o una disciplina relacionada con los negocios.

Mínimo siete o más años de experiencia en marca o marketing.

Experiencia en la gestión de informes directos con experiencia en fomentar el aprendizaje continuo, el empoderamiento y el desarrollo individual.

Conocimiento del consumidor local, el mercado y la industria.

Habilidades fluidas en inglés (escrito y verbal).

Excelente comunicador, con una presentación excepcional y habilidades verbales

Accounting Coordinator

Entre las principales funciones, deberá "asegurar las operaciones financieras al monitorear y aprobar el procesamiento financiero, informes, supervisión del personal; asegurar que los registros contables y la documentación cumplan con los requisitos del Manual de Finanzas del Grupo".

-Jornada completa

-Presencial

-Vicente López, provincia de Buenos Aires

Requisitos:

Contador Público con buena formación académica.

Experiencia mínima de cinco años en Contabilidad y un año de experiencia liderando un equipo.

Multitarea, orientado a resultados, proactividad y capacidad de trabajar en un entorno de rápido aprendizaje.

Jugador de equipo centrado en mejorar el rendimiento del equipo.

Sólidas habilidades de organización, análisis y comunicación.

Nivel de inglés avanzado.

Fuertes habilidades de Excel.

Conocimientos en SAP.

.

Nike Real Estate, Stores Construction and Facilities Manager Soco

-Jornada completa

-Presencial

-Vicente López, provincia de Buenos Aires

Requisitos:

Licenciatura en Administrador de Empresas.

Importante experiencia profesional inmobiliaria (gestión, adquisición, optimización).

Experiencia en la ejecución de nuevas adquisiciones, así como proyectos de optimización de cartera existentes desde la investigación, el inicio del proyecto, las negociaciones, el análisis de arrendamiento hasta la entrega.

Fuertes habilidades de análisis, comunicación, presentación y negociación, ya que tendrá una gran cantidad de socios internos y externos que requieren estilos personalizados de comunicación y colaboración.

Capacidad para trabajar en un entorno acelerado y ejecutar eficazmente múltiples prioridades.

Pasión por los resultados, jugando en el papel de un fuerte jugador de equipo con una actitud positiva.

Fluidez en inglés a un nivel alto, tanto escrito como verbal.

Fuerte conocimiento de Excel y una sólida comprensión de SmartSheets.

Afán, y disponibilidad para viajar frecuentemente a nuestras diferentes tiendas y oficinas en el Cono Sur.

Senior Payroll Specialist

Responsable del proceso de liquidación de sueldos end to end para Argentina y Uruguay de acuerdo con la legislación local; realizar altas en AFIP, carga de novedades, apertura de cuentas bancarias, presentación de Sicoss, Sicore y Libro Ley Digital; analizar, auditar y controlar el proceso mensual de liquidación de sueldos end to end y procesos off cicle; liquidación y corrección de impuesto a las ganancias; responsable para consultas relacionadas a la liquidación; responsable de actualizaciones regulatorias que impactan en la nómina y su implementación; identificación de oportunidades de mejora del proceso e implementación; responsable del cierre, análisis e informes contables y evaluar, sugerir y presentar opciones ante situaciones nuevas o excepcionales.

Requisitos: