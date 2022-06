La reunión convocada por el Gobierno para intentar destrabar el conflicto con los transportistas fracasó, de manera que la protesta continuará.

El encuentro quedó trunco ya que los transportistas decidieron no participar ante la ausencia del titular del Ministerio de Transporte, Alexis Guerrera.

"Los manifestantes no pudieron ponerse de acuerdo entre ellos con quienes iban a asistir a la reunión en representación del grupo, logrando así no asistir a la convocatoria realizada por el gobierno nacional y provincial al diálogo", explicaron desde la cartera.

Cabe destacar que el Ministerio de Transporte había confirmado la presencia de Guerrera en el encuentro, así como del secretario de Energía, Dario Martínez y el ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Jorge D´Onofrio.

“Las medidas de fuerza van a continuar dado que el ministro no se ha presentado en la reunión y dejó una segunda línea para recibirnos”, señaló Santiago Carlucci, de Transportistas Unidos de Argentina (TUDA), en la puerta de la cartera oficial a la prensa.

“La decisión fue, si no nos recibía el ministro de Transporte, quien puede dar una solución, continuar con la medida”, agregó en el lugar.

En este contexto, desde Transporte dieron otra versión. Señalaron que los manifestantes no concurrieron a la reunión.

“La reunión convocada por el Ministerio de Transporte, con los transportistas del puerto que cortaron hoy por la mañana la autopista, no se realizó porque estos no asistieron. Los manifestantes no pudieron ponerse de acuerdo entre ellos con quienes iban a asistir a la reunión en representación del grupo, logrando así no asistir a la convocatoria realizada por el gobierno nacional y provincial al diálogo”, expresó.

“Por parte de Nación y provincia estaban esperando para dar inicio a la reunión: la subsecretaria de Transporte Automotor de la Nación, Laura Labat; y el director de Transporte de Carga de la Nación, Juan Manual Escudero”, añadieron.

Indicaron que también estaba, por la dirección de Gestión Económica de Transporte Automotor, Mariela Mariano. Precisaron que, además, aguardaban por la cartera de Energía la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla, el director de inspección y seguridad, Mariano Santillán, y el director de Infraestructura, Daniel Rogou. En tanto, por parte de la provincia de Buenos Aires mencionaron al director de Transporte de Cargas, Miguel Betilli, y del Ministerio de Trabajo, Federico Ravina.