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Miércoles, 18 de marzo de 2026

Escalofriante: chocó, arrastró la moto varias cuadras y huyó sin asistir a las víctimas

Dos personas resultaron heridas en el barrio Villa Luján. El camionero se dio a la fuga y es buscado por cámaras de seguridad.

Dos personas resultaron heridas durante la mañana de este miércoles en el barrio Villa Luján, en Quilmes Este, tras ser embestidos por un camionero, que tras el hecho abandonó la escena, arrastró la moto en la que iban las víctimas y huyó por la autopista.

El hecho comenzó en Olavarría y Melvin Jones. Allí, un chofer de DiDi moto estacionó su rodado, y mientras la pasajera estaba abonando el viaje, dobló el camión a gran velocidad y los chocó.

Ambos cayeron al piso, mientras que conductor del rodado de gran porte huyó de la escena, llevándose la moto en la parte baja del paragolpes delantero.

Como consecuencia, al llegar a Iriarte y Lora, logró desenganchar la moto, por lo cual siguió su curso hacia la Buenos Aires-La Plata, mano hacia la capital provincial. Asimismo, estaba siendo intensamente buscado mediante cámaras de seguridad de la zona.

En tanto, los heridos fueron asistidos por SAME y el hombre, que fue le que más heridas sufrió, fue derivado al Hospital de Quilmes. 

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