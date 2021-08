Con el propósito de generar conciencia sobre los siniestros viales que ocurren día a día en el país, la Asociación Madres del Dolor difundió el video de un joven que, tras atropellar con su moto a una nena, mientras conducía sin registro y en contramano, puso su voz para explicar los cuidados que se deben tener para evitar este tipo de episodios.

"Cometí un hecho vial serio y estoy junto a Madres del Dolor porque no quiero cometer otro. No quiero ser un asesino", sostuvo Alan, de 18 años, al principio del video que el mismo tuvo que armar y que forma parte de las tareas que le son asignadas en el marco de las charlas que brinda Madres del Dolor de forma gratuita a infractores que cometen hechos viales serios, pero no graves.

El joven se encuentra cumpliendo una “probation”, suspensión de juicio a prueba, tras haber atropellado con su moto a una nena en el barrio Padre Mugica, de Retiro, mientras trabajaba como delivery.

.

Para Alan, el curso con Madres del Dolor significa "una nueva etapa" en su vida y asegura que lo ayudó "a tomar conciencia de muchas cosas que antes no tomaba, como el error que cometí de conducir sin licencia, sin valorar la vida de la otra persona".

Oriundo de Colombia y padre de una hija de un año y medio, Alan subrayó que "hoy en día no quisiera volver" a atropellar a alguien, ya que "además de que corre riesgo" su vida y puede "estar preso", tiene "una hija por la cual responder día a día".

Madres del Dolor comenzó con este ciclo de charlas el año pasado durante la pandemia y, por videollamada, ya ofrecieron capacitación a seis infractores que son todos hombres y tienen entre 18 y 21 años.

.

Según el último informe de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) del Ministerio de Transporte, durante el primer semestre de 2021 se registraron 1.790 siniestros fatales en los que 1.998 personas perdieron la vida.

El número de varones fallecidos casi cuadruplica al de mujeres, y casi la mitad de las víctimas se concentran entre los 15 y 34 años. Además, los motociclistas son las principales víctimas, ya que 1 de cada 2 fallecidos se trasladaban en esos vehículos.

.

Al respecto, la fundadora de esta asociación, Viviam Perrone, las charlas que brinda junto a Madres del Dolor representan una oportunidad para contarles a los infractores “lo que ocurre en las calles, contarles lo que sufrimos como familia porque mataron a nuestro hijo”.

"Me pareció muy bueno este video que hizo y por eso le pedí permiso para difundirlo y para que le llegue no solo a los infractores, sino también a los conductores. Está haciendo esto para recuperarse, espero que muchos no tengan que solamente pagar una multa, y que realmente sea un aprendizaje", concluyó Perrone.