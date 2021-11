El 25 de noviembre, a partir de las 19, en la Ciudad de Buenos Aires, tendrá lugar lo que se conoce como "La Noche de las Heladerías", un ritual gastronómico donde el helado será vendido a precios nunca antes vistos. Los amantes de este universo deberán preparar sus paladres y billeteras para gozar de la noche calurosa más dulce y fresca del año.

La fecha fue confirmada por la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) y el evento formará parte de la 37° Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se llevará a cabo del 22 al 28 de noviembre.

Habra un total de 300 heladerías de toda Argentina que se sumarán al evento con descuentos y promociones nunca antes vistas. Por ejemplo, una oferta de 2×1 en el cuarto de kilo de pote helado, aunque cada heladería se reserva el derecho de ofrecer condiciones adicionales. Por lo que a las 19:00 hs los argentinos deberán tener su heladería favorita en la mira e ir al ataque.

Por este motivo, a continuación te mostramos 5 heladerías artesanales que no podes dejar de degustar en esta noche mágica. De segúro en una noche cualquiera donde se te antoja un helado no sueles elegirlas, por eso aprovecha esta oportunidad para darles un voto de confianza. No te arrepentirás.

Buffala helados, Av. Pueyrredón 2100, Recoleta

Buffala se convirtió en una de las heladerías artesanales modernas más concurridas de Recoleta. Su nombre alude a que cada helado es elaborado con leche vacuna y de buffala de la mejor calidad, idea que obtuvieron los creadores luego de pasear por el evento Gelato World que se lleva a cabo en Italia.

Occo Helados, Olazabal 4558, Belgrano

Occo es una heladería 100% artesanal que tiene sabores super originales y divertidos, y todas sus propuestas también están disponibles en formato "paleta helada": un nuevo clásico porteño del mundo de las heladerías. us sabores se dividen en categorías: "Genuinos", "Chocolates", "Cremas", "Dulce de leche" y "Frutales".

Tufic Helados, Guatemala 4597, Palermo

Una de las heladerías más conocidas y concurridas de la Ciudad de Buenos Aires por sus sabores originales, paletas y la original propuesta de Yogur Helado. Dentro de los tantos sabores que proponen, algunos de los más amados son: el dulce de leche con brownie, el clásico banana split, la crema oreo y mascarpone. Además, su dueño es el primo de Belu Lucius, una de las influencers mas alocadas y queridas de las redes sociales, que ayudó mucho a promocionarla desde su inauguración.

El podio Helados, Av. Rivadavia 3778, Caballito

Tienen un total de 40 sabores de helado, desde los más clásicos como un rico dulce de leche o chocolate, hasta algunas opciones más gourmet y originales. Dentro de las ultimas, algunos destacables son: la Frutilla a la Reina, crema chantilly con frutillas naturales maceradas; el Cuore Rosso, frutillas, frambuesas, chocolate blanco y chocolate negro; y el Chocolate Podio, chocolate al rhum con crocante de almendra, nuez y castañas de caju.

Heladería artesanal Napoli, Av. Entre Ríos 1167, Congreso

Tienen opciones clásicas así como también otras más divertidas. Algunos de los sabores más amados: Chocolate Napoli con nutella y crocante de avellanas, Chocolate Amargo 70% Cacao, Frutos del Bosque, Mascarpone, Dulce de Leche Bombón con bombones de chocolate rellenos de dulce de leche y la clásica Tramontana.