En los últimos años, el adjetivo “tóxico” se puso viral para definir ciertas actitudes, ya sea en una pareja o amistad. En este caso, una chica se auto definió como “novia tóxica” y se hizo viral porque falló en el intento de sorprender a su novio. El hecho fue furor en Twitter, donde acumula casi 130 mil “me gusta”.

Resulta que Talia, la protagonista de esta historia, estaba acostada junto a su chico, cuando de pronto, se le ocurrió hacer una travesura: cerrar los ojos y hacerse la dormida. ¿Cuál era el objetivo de esta acción? Poder espiarle el celular a su novio, en particular las conversaciones que mantenía con diferentes personas.

Acto seguido, comenzó a pispear con mucha “carpa” todo lo que sucedía en la pantalla. En un momento dado, divisó un detalle que no le gustó para nada: una conversación con una tal “Maca”.

.

Por lo tanto, se cortó en seco el papel de dormida y, en sus propias palabras, “le pregunto quién es Maca, entra a las conversaciones me muestra y decía Mario jaja, una no puede ser toxica sin quedar mal”.

La decepción fue tal, que decidió compartir lo sucedido en las redes sociales, particularmente en la del pajarito, donde su posteo fue todo un éxito. Para muestra un botón, acumula casi 127 mil “me gusta”, 3.552 retuits y otros 1.833 comentarios.

El tuit viral

Entre estos últimos, se destacaron los siguientes: “Una vez me pasó lo mismo hice todo un show porque tenía snap sin decirme y era la app de mercado libre”; “La última toxi”; “Miope y desconfiada, te entiendo”; “estoy seguro que es algo que me pasaría”; “Espero que si algún día conoce a Maca no sea una toxica inmadura como vos saludos a Mario mientras”; “Eso no es sano. Aunque no lo crean, eso desencanta a los hombres”; “ojo, quizás le cambió rapidito el nombre”; “Red flag”; “¿No te da vergüenza mostrarte tan insegura y preguntarle cosas de su celular?” y “Seguramente era Mario Stoichkov”.

¿Qué significa ser una "novia tóxica?

Según un sitio especializado, de acuerdo con diversos diccionarios, la “toxicidad” se define como “la capacidad de una sustancia química de producir efectos perjudiciales sobre un ser vivo, al entrar en contacto con este. Ahora bien, una persona tóxica afecta negativamente a aquellas que la rodean, ya sea por sus actitudes o comentarios”, explicaron.

Además, agregaron que el rasgo más distintivo de estas personas es el de “menospreciar” lo ajeno.