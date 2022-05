Una compañía con más de 50 años de historia se encuentra en la búsqueda de nuevos integrantes para ampliar su staff. Las distintas ofertas laborales figuran tanto en su página oficial, como en la plataforma de empleos Linkedin.

Dentro de la búsqueda laboral, ofrecen también 40 cursos de capacitación para formar a sus próximos empleados. Además, en la página oficial de Coto, también anuncian la apertura de 20 próximas construcciones en todo el país.

Entre sus principales ofertas, la cadena Coto solicita personal para trabajos presenciales, como también para puestos virtuales e híbridos, en modalidad de pasantías. Aquellos puestos podrán cubrirse en medio tiempo o en jornada completa.

Además, un dato no menor es que no es excluyente la experiencia, ya que quienes no cuenten con ella podrán ocupar ciertos puestos.

Lo cierto es que no es la primera empresa de tal magnitud que se encuentra renovando su personal, puesto que compañías internacionales como Nestlé, Andreani, Bonafide, La Serenísima, Mercado Libre, Ualá, Frávega, Claro, Cencosud, Grupo Santander, Telecentro, Arcor, Sony, Disney y Nike, también se encuentran en la misma situación.

Cuánto ofrecen los distintos puestos de Coto

Si bien todo depende del cargo que los próximos empleados ocupen, sus sueldos podrían ir desde $66.000 a $358.000 mensuales.

Fue el sitio Glassdoor el encargado de recopilar dicha información. La web justamente se encarga de recopilar información de ex y actuales empleados de diferentes empresas, actualizando periódicamente el sueldo promedio mensual en la Argentina, para cargos como los que busca cubrir Coto.

Coto ofrece una gran variedad de puestos.

Entre las vacantes disponibles, se encuentran las siguientes: Comprador It, Administrador Unix/Aix, Analista Qa Ssr/Sr, Gerente de Planta Frigorifico Exportador, Diseñador Multimedia, Operador de Mesa de Ayuda, Analista de Control de Gestión, Analista de Procesos de Calidad, Analista de contabilidad, Desarrollador Unity, Desarrollador NET y Analista de Medio Ambiente.

Sin embargo, por el momento, también hay algunas vacantes disponibles para los puestos de Enfermero Laboral, Analista de Atraccion de Talento Sr, Supervisor de almacén, Coordinador de Administracion de Personal y Relaciones Laborales, Jefe de Mantenimiento Electromecanico, Renderista Proyectista y Técnicos Electromecánicos para Mantenimiento de la Planta Avicola.

A pesar de contar con más de 20.000 empleados directos y 5 mil indirectos, la empresa líder en producción y comercialización, busca seguir creciendo y ampliando su personal. Para Coto, crecer significa también generar nuevos puestos de trabajo, de modo tal que también logra un crecimiento y desarrollo del país.