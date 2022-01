La variante Ómicron de coronavirus, detectada por primera vez en Sudáfrica, fue clasificada como "preocupante" por la Organización Mundial de la Salud ante su "alto número de mutaciones" y su potencial de propagación. Debido a su alta transmisibilidad, es responsable de las nuevas olas de contagios de coronavirus que se viven en varios puntos del planeta.

Tanto en Argentina como en el resto de los focos de contagio, la variante afecta a personas vacunadas y no vacunadas por igual. A través de estudios preliminares, la comunidad científica observó que las vacunas tienen una menor eficacia frente a esta nueva variante.

.

En diálogo con BBC Mundo, la epidemióloga de American University, Melissa Hawkins, recalcó que "la vacuna tiene una eficacia de entre 30 y 40% en prevención de infecciones y 70% en la prevención de enfermedades graves".

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, las vacunas no son 100% efectivas para prevenir infecciones, lo que significa que algunas personas que estén completamente vacunadas seguirán contrayendo Covid-19. Sin embargo, aquellos que están completamente vacunados tienen menos probabilidades de desarrollar una enfermedad grave que aquellos que no están vacunados y contraen la enfermedad.

Para los pacientes vacunados, los síntomas de la Ómicron demostraron ser leves a moderados.

"En no vacunados, con dos síntomas ya está la sospecha. En vacunados con uno solo. Es altamente probable que no tenga muchos síntomas e incluso sea asintomático", señaló el infectólogo del Hospital Pirovano y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, Ricardo Teijeiro, en diálogo con La Nación. La vacuna protege el caso grave del virus y, al ser una variante que genera pocas complicaciones, en pacientes vacunados es poco probable que afecte con algún tipo de síntoma.

"Hay que diferenciar y no confundir porque hay una corrida, la gente está psicotizada por una gran presencia de positivos. Eso no es enfermedad, es portación de virus. Hay mucha gente que está portando el virus y no está enferma", remarcó. "Si vos en invierno te ponés a estudiar y testear a toda la población para ver quien tiene el virus de la gripe vas a encontrar un montón, pero no lo tenés en cuenta porque no están enfermos, son portadores. El riesgo es que lo transmitan a la población de riesgo", cerró.

¿Cuáles son los síntomas de la variante Ómicron?

La variante, además de los síntomas clásicos, genera efectos distinguibles en los casos positivos.

Según datos recientes, la variante Ómicron causa una enfermedad más leve que la variante Delta, particularmente en aquellos que están vacunados. Los síntomas principales son los mismos (una tos, fiebre y pérdida del gusto o del olfato); sin embargo, los expertos de todo el mundo han identificado ocho síntomas específicos de la nueva variante.

Estos son: irritación de la garganta, secreción nasal, fatiga, estornudos, lumbalgia, dolor de cabeza, sudores nocturnos y dolores musculares. Estos síntomas pueden aparecer tan pronto como dos días después de haber estado expuesto a la variante Ómicron. Gracias a estudios preliminares, sabemos que para contagios leves o moderados, estos síntomas se resuelven en tres o cuatro días.