Desde su llegada en 2019, el Covid-19 provocó la muerte casi 6 millones de personas alrededor de todo el mundo, sumados a los más de 420 millones de contagios, significó una tragedia sanitaria que invadió todo los rincones del planeta y que se vio acelerada por una nueva cepa, la variante Ómicron, con una tasa de contagiosidad mucho mayor.

La mutación responsable de la tercera ola de la pandemia, si bien se disemina con una mayor rapidez, es conocida por sus síntomas más leves. A ello se le suma el avance - en algunos países - de la campaña de vacunación, ya que una persona inoculada tiene no sólo menos riesgos de muerte sino mayor probabilidad de pasar la enfermedad como si fuera una especie de gripe, sin mayores complicaciones.

.

Pero hasta el momento, son varios los síntomas “inusuales” que deja Omicron a su paso, y a los que es bueno prestarles especial atención. Son indicios útiles para estar atentos si no tuviste los sìntomas clásicos como fiebre o dolor corporal.

Según un informe del diario israelí The Jerusalem Post “hay una serie de síntomas que quizás no fueron notados” que pueden indicar que una persona estuvo infectada con la variante Ómicron sin haberlo percibido. En tanto, el sitio The Express recopiló una serie de informes sobre los diferentes síntomas de coronavirus en la piel que muchos pacientes tuvieron tras la enfermedad.

De ellos, estos son los seis síntomas más usuales:

Los dedos de los pies

Se trata de una afección muy molesta, que provoca una inflamación de los dedos de los pies, tornándolos rojos, morados, provocando ampollas, erupciones e hinchazón. Dadas todas estas condiciones, suele causar dolor de picazón.

Es un síntoma que se lo puede confundir con los sabañones, causados por las bajas temperaturas que provocan una especie de llagas o protuberancias en los dedos.

Labios agrietados y adoloridos

Si bien son varios los factores que podrían causar este síntoma - frío, sol, alérgenos del lápiz labial - es otro indicio de que la persona pudo haber pasado por un cuadro de Ómicron.

Piel seca

Según los expertos, esta erupción “aparece en el cuello y en la parte anterior del pecho en los sitios expuestos a la luz solar”, además, suele ser de color rosado y genera mucha picazón.

Sarpullido

Es un indicio cutáneo que no suele cubrir grandes superficies, tiene apariencia regular y causa bastante picazón. Comúnmente suele aparecer en manos, pies y codos y puede durar hasta semanas.

Erupción tipo urticaria

Parece un sarpullido, pero está formado por protuberancias que aparecen repentinamente y suelen ser descritas como “ronchas” que van desapareciendo con el correr de las horas.

Erupción tipo sabañones

Se trata de una afección que se ve como parches de color púrpura o rojo que sobresalen de la piel como una especie de protuberancias. Tiende a no provocar dolor ni picazón.