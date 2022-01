Osvaldo Laport tiene años de trayectoria en las artes, desde el cine a la televisión y hasta el teatro. Sin embargo, para las nuevas generaciones su más grande contribución es una pequeña escena de la telenovela "Amor en custodia" que se convirtió en meme. Casi 20 años después, el actor argentino rindió honor a la escena que lo convirtió en un icono recreando el diálogo que pasó a la historia en las redes sociales.

"Amor en custodia" fue una telenovela del 2005 que Laport protagonizó junto a Soledad Silveyra, donde dos artistas actuaron besos apasionados en múltiples ocasiones. En un momento de desesperación, el personaje de Laport enterró sus manos en su lustrosa cabellera y dijo: "Necesito hacerte el amor". El resto fue historia. La imagen resurgió en redes sociales como Twitter, con los internautas aplicando el diálogo original a diferentes y humorísticos contextos, e incluso dándole a la escena nuevos significados, uno más ridículo que otro.

.

Si Laport logró llegar al 2022 ignorando la magnitud del meme que lo tiene de protagonista, se volvería consciente de este cuando la periodista Débora D’Amato le explicó la situación en una entrevista para el programa "A la tarde". El actor fue invitado al ciclo junto a su compañero en la obra "Rotos de amor", Roly Serrano, para hablar de los efectos del coronavirus en la industria del teatro, pero no pudo evitar hablar del conocido meme.

Antes de despedirse de los artistas, D'Amato aprovechó para pedir a Laport que recreara el icónico momento que se convirtió en meme: "Osvaldo, yo no sé si vos sabés que sos un meme en este momento. Pero, a raíz de este meme y este año 2022, que me pegó para el lado del amor, necesito empezar con tu imagen y que me digas: 'Necesito hacerte el amor'", le imploró Débora. "Necesito, Débora. Necesito…", comenzó Osvaldo, metiéndose en personaje mientras se agarraba la cabeza.

"Necesito, necesito, Débora, necesito hacerte el amor", repitió él, con el mismo exacto tono de voz, pero casi 20 años más tarde. El efecto fue inmediato, con todo el estudio rompiendo a carcajadas. Serrano no se quiso quedar afuera y provocó más risas con su propia versión del meme: "Yo se la hago a él, a Osvaldito, y le digo esto: 'Osvaldo, Osvaldo, necesito, por favor… haceme un asado'", bromeó el actor.

En las redes sociales, los internautas convirtieron el meme de Laport en la primera sensación viral del 2022, modificando el diálogo original y dando como resultado hilarantes imágenes:

El meme de Laport está tomando otros caminos...

Ya no "necesita hacer el amor" directamente necesita otras cosas... pic.twitter.com/N3DKNaFNjh — Te Lo Resumo�� (@teloresumo) December 24, 2021

Me echaron hace una semana y ya me gasté toda la indemnización pic.twitter.com/RvklxLhb4I — Ezequiel Ferreyra (@ArrobaFerry) December 23, 2021

Tu mamá cuando volvías de la escuela con el guardapolvos roto pic.twitter.com/F2KBkZsjF0 — José Funes (@JosFunesCAI) December 26, 2021