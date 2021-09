Mi papá no encontraba su lapicera y uno de los fiscales de mesa le dijo: "la tenés en la oreja" kjjjjsjsj pic.twitter.com/QNEn3jpD8y — Paula (@PauGarcia14_) September 12, 2021

Uno de los tuits más virales y con más Me Gusta fue de la cuenta @soyunargento: "No olviden llevar DNI, barbijo, la lapicera, la cartulina y un mapa político de Argentina". Este tipo de humoradas no pararon de llegar, y todo en torno a la lapicera.

Entre las otras recomendaciones de Quiodo, estaba el no entregar en mano el DNI a la autoridad de mesa al momento de votar, “sino que hay que apoyarlo sobre la mesa previo a concurrir al cuarto oscuro a buscar la boleta”. Todas estas medidas tiene por objetivo evitar cualquier posible contagio por coronavirus en las PASO 2021.

También hubo muchas dudas respecto a cómo sellar el sobre, y aclaró: "En el cuarto oscuro, la recomendación es colocar la solapa dentro del sobre y no cerrarlo utilizando la saliva. También recomendamos que cada elector o electora lleve su propia lapicera al momento de firmar el padrón".

