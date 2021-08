Como si fuera poco su historial de humorista, donde hasta al más amargo le ha robado una carcajada, Pachu Peña brilla en la pista de La Academia junto a Marcelo Tinelli donde solo cosechó más fanáticos, además de los grandes vínculos que ha forjado a lo largo de su carrera con figuras del mundo del espectáculo que solo tienen palabras de elogio para él. Por estos motivos, ciertos cambios abruptos en su cuenta de Twitter, que se alejaban mucho de su estilo, alarmaron a más de un internauta y ninguno pudo decifrar el motivo.

¿Cómo se comunicarán con el? ¿Por qué medio lo elogiarán? Sus seguidores comenzaron a alarmarse, y Marcelo Tinelli no se la iba a perdonar. En vivo y en directo, en plena pista de La Academia, el conductor le preguntó qué fue lo que pasó con su cuenta. Fiel a su estilo, indagó en la previa del baile: "¿Qué hizo? ¿Vendió la cuenta? ¿La entregó? ¿No existe más? Ahora retwittea cosas en inglés".

Todo comenzó por extraños movimientos que se vieron en su perfil, que no parecían ser propios del humorista. En el último tiempo sorprendió a sus seguidores que todos sus tuits sean sobre criptomonedas, un tipo de moneda digital que está en pleno auge. Pero, tras años de fanatismo, sus seguidores conocen a la perfección cómo habla y cómo se expresa en las redes. Muchos pensaron que la cuenta había sido hackeada, o que el humorista había sido victima de algún tipo de estafa.

Para despejar sospechas raras, Pachu Peña se sinceró y respondió: "No te voy a mentir. Me ofrecieron un billete por la cuenta y la vendí", comenzó diciendo. "Tenía más o menos 568 mil seguidores. Esa plata que me dieron, que no es mucha, va a estar destinada a chicos que tienen que operarse en el exterior y tienen que pagar tratamientos que salen carísimos", explicó al aire.

Y sumó: "Se cerró ese perfil, pero ya arrancaré de cero y seguiré sumando seguidores en otro lado. Ahora están las criptomonedas ahí", concluyó. Todos los presentes en el estudio felicitaron su iniciativa con un fuerte aplauso.