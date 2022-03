Se podrían utilizar muchas palabras para describir a Leticia Bertotto, como “pesista”, “campeona”, “motivadora”, “resiliente” e incluso “escritora”. Sin embargo, ella se describe como “una persona que elige cada día pulirse un poco e ir al límite”. En una nota exclusiva con Crónica Web, la multicampeona del mundo en levantamiento de potenciahabló de todo: sus inicios, su pasión, el rol de la mujer en esta disciplina e incluso de su nuevo libro.

¿Quién es Leticia Bertotto? Nació en la provincia de La Pampa como “fruto del amor” y como la segunda de cuatro hermanos. Se recibió de licenciada en kinesiología y fisiatría, aunque no le gusta llamarse a sí misma “kinesióloga”, sino, “rehabilitadora”. “Nací con la energía de ayudar a la gente para rehabilitarse para algo”. Además, dejó en claro que se siente orgullosa de ser mujer, “con todo lo que el universo mujer significa”.

Leticia Bertotto es multicampeona mundial de powerlifting y ostenta records mundiales.

Es “profe” de piano al igual que su mamá, que de chica que la familiarizó con los sonidos de Bach y de Beethoven. Años después, integró bandas de blues y de jazz. Su pasión por el deporte comenzó en el mundo del vóley, donde compitió profesionalmente y estuvo muy cerca de defender la camiseta de la Selección, pero lamentablemente una lesión en la rodilla le impidió seguir.

“Me operan y cuando salgo me dicen, ‘Leticia, no podés hacer impacto, no podés hacer esto y aquello. No vas a poder jugar más al vóley’. Si hay una palabra que a mí me dispara es él no. Hay algo adentro mío que no me permite encontrarle una coherencia al que me dijeran que no podía hacer nunca más actividad física”, confesó.

Puso manos a la obra y decidió estudiar para rehabilitarse a ella misma y poder volver a practicar este deporte. Luego de muchos años de esfuerzo y sacrifico, a los 36 años volvió a jugar en primera.

En solo unos meses, viajará a Berlín para intentar superar sus récords anteriores.

Los inicios de Leticia en el powerlifting

Si bien aclaró que levanta pesas desde los 15 años, nunca había competido de forma profesional. Esto cambió en el 2014, casi como quien no quiere la cosa. “En un momento, mi entrenador me testea, me pregunta la edad y el peso que había levantado. Se metió en los récords nacionales de ese peso y esa edad, y me dijo que con lo que acababa de hacer en el gimnasio tenía el récord nacional”, recordó.

"’¿Por qué no competís este año me dijo?’, a lo que le contesté ‘dejámelo pensar’. Dos minutos lo pensé", agregó. Ahí comenzó una excepcional carrera que inmediatamente cosechó récords nacionales y campeonatos regionales.

Al poco tiempo, llegó la cita más importante en esta disciplina, el campeonato del mundo. “Salgo campeona del mundo por primera vez con un récord mundial en el 2014. Volví a La Pampa soñando en el 2015 y así fue cada mundial. Ahí salí campeona en tres disciplinas diferentes. Ahora estoy con la cabeza en Alemania, que es en octubre”.

¿Qué es el powerlifting?

La deportista explicó que se trata simplemente de “levantamiento de potencia. Es la mayor velocidad que se le pueda aplicar a un máximo peso”. “Hay tres movimientos: la sentadilla, fuerza en banco y peso muerto o ‘despegue’. Todo esto con órdenes, jueces que están continuamente mirando el talón, la rodilla, los hombros, se fijan que vayas cumpliendo con las técnicas”, añadió.

En adición, se encargó de dejar bien en claro que está muy lejos del fisicoculturismo, ya que “lo nuestro no es un deporte de estética, aunque muchos nos confunden con fisicoculturistas. Lo hace confundir que trabajemos con barras y discos. Ellos buscan estética, nunca el rendimiento físico. Les importa la foto y las medidas”.

También lo diferenció del levantamiento de pesas a nivel olímpico, que cada cuatro años aparece en boca de todos. “El levantamiento olímpico tiene otras técnicas, otros movimientos que son más largo. Al tener un recorrido más largo, el peso es más liviano, porque no se pueden poner 200 kilos por arriba de la cabeza. Nosotros trabajamos con 2.0 nuestro peso corporal, 3.0. Por ejemplo, si vos pesás 70 kilos, un 3.0 de tu peso corporal son 210 kilos”, explicó.

¿Cómo se compite en el mundial de powerlifting?

Aunque sea en el formato, hay muchas similitudes con los Juegos Olímpicos. Se trata un grupo de competidoras, al cual se denomina “tanda”, que deben hacer sentadilla, banco y despegue. En cada una de estas instancias, hay tres intentos para levantar lo máximo posible, aunque son las deportistas quienes eligen cuanto peso hay que levantar.

En poco tiempo saldrá su primer libro, "El Camino de Oro", el cual describe como "decir esa verdad vista desde tus ojos y aportarla al todo".

“Supongamos que en sentadilla hice 100 kilos y que en el banco también, se suman a los 100 que ya tenía de sentadilla. Voy 200. Y en el tercero (despegue), ponele que hice 140, se suman los tres me da 340 en total de ‘power’. Ese es mi total. Ahora hay una fórmula, si yo peso 90 kilos, mujer y tengo ese total, se hace una cuenta y te da un coeficiente. Con eso, ganas, perdés, rompes records etc. Es lo que vos hiciste en ese mundial”, desarrolló.

El máximo peso que llegó a levantar Leticia Bertotto (es mucho)

Actualmente, se puede ver su nombre primero en el ranking mundial de banco y de despegue, en la general de todas las federaciones de powerlifting. “Como en el boxeo, hay varias federaciones a nivel mundial, pero hay un ente regulador y, con tu coeficiente, podés ver si sos la mejor de tu federación o de todas”, indicó.

“Después hay otro que es el ranking de todos los tiempos, el histórico, en ese también estoy primera en despegue.250 kilos levanté en despegue y este año voy por más. En banco mi mejor marca fue 142 y medio”, aclaró.

En cuanto a como la ven las demás mujeres, indicó que "asocian la fortaleza que yo tengo a la libertad”. (Gentileza: Diaro Digital Femenino).

El rol de la mujer en este deporte: del "solo quiero quedar marcada" al "quiero tener tu cuerpo"

Si bien Bertotto reconoció que es “muy difícil”, también destacó que “en muy poco tiempo la aceptación de las otras mujeres ha cambiado mucho”.

“En el 2015, me venían a buscar chicas para que las entrene y me decían ‘yo no quiero quedar como vos, yo quiero quedar marcadita’. Como si fuera tan fácil quedar grande. Pasamos de eso a que ahora me digan ´quiero quedar como vos´. Es peor eso (risas). Mirá que va a ser duro, les digo yo. Yo peso 90 kilos, mido 1,75, no soy el estereotipo para salir en una revista”, explicó.

Por otra parte, agregó: “Hubo un cambio fuerte en la ruptura de cuál es la belleza de la mujer o si quiero o no agradar a los ojos de quienes quieren a la mujer con una cinturita chiquita. Eso es fragilidad”.

“Vos ves una mujer como yo y genera cosas en las mujeres que quieren empoderarse”.

La multicampeona también se refirió al empoderamiento de la mujer, el cual ella alienta y reconoce es asociado con la fortaleza física. “Vos ves una mujer como yo y genera cosas en las mujeres que quieren empoderarse, que están en situación de sometimiento y quieren ser como yo. Pero en realidad, lo que quieren es salir de la situación en la que están y creen que teniendo un cuerpo como el mío, tal vez, todo sería distinto. Asocian la fortaleza que yo tengo a la libertad”, manifestó.

Leticia también posee un lado sensible que exprime hace muchos años, al escribir poesía y luego ensayos sobre temas tan profundos como la mentira, la hipocresía y la virtud, la cual define como la “ausencia de hipocresía”.

Leticia Bertotto está en pareja con Mariela Hortellado, quien también compite en levantamiento de potencia.

