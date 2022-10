Un paseador de perros con discapacidad busca conseguir una vivienda y reclama un empleo público para que se cumpla la “Ley de Cupos”. “Tenemos mucho para dar y no nos dejan”, apuntó sobre las personas con capacidades diferentes. Orlando Natiello es furor en las redes sociales y recibe muchos mensajes de apoyo por parte de los internautas.

El hombre, oriundo de Lanús, se destaca en la red social Twitter por sus pedidos de trabajo y los mensajes de superación que comparte con la comunidad virtual.

En sus publicaciones suele aclarar que no quiere “nada gratis”, sino que se cumpla la normativa vigente para conseguir un trabajo en el sector público.

Orlando, el paseador de perros de Lanús que reclama por la Ley de Cupos para discapacitados.

A los 44 años, Orlando cuenta con todos los medicamentos, gracias la obra social PAMI. Sin embargo, se encuentra en la búsqueda de un lugar para vivir solo.

La última semana se viralizó un pedido de ayuda donde describió: “La estoy pasando muy mal económicamente, tomando mate con galletitas hace mucho”. Junto al texto sumó un folleto con su contacto y los precios para el paseo de caninos.

“Soy discapacitado y hago paseos caninos para vivir, pero nadie se comunicó conmigo, después de postear y postear un aviso tras otro. Necesito trabajar. ¿Me ayudan a difundir?. Gracias y bendiciones!”, insistió el vecino de Lanús.

Y si bien sumó más de 8.000 retuits, y superó los 4 mil “likes”, el también técnico electromecánico lamentó en la red social del pajarito: “A casi una semana que publiqué este tuit, y todavía NADIE se contactó conmigo para paseos caninos. Es muy triste todo esto, en serio, a veces no me dan ya ganas de seguir luchando…”.

En ese sentido, el paseador que maneja sus redes sociales para conseguir trabajos informales remarca en sus tuits que busca alquiler en comodato en Banfield, Lomas de Zamora, Temperley, Adrogué o en la Ciudad de Buenos Aires.

“Hago changas. Tengo referencias. No puedo pagar un alquiler, pero si costear gastos de servicios, arreglos, etc. Mi garantía es mi palabra”, detalló Orlando desde Twitter.

En otro de sus posteos agregó que necesita “un lugar para vivir” y que a pesar de las “changas” no llega a fin de mes.

“Quiero que mi historia marque un punto de inflexión”

Durante una entrevista, que compartió Orlando en su cuenta de YouTube hace unos meses, el vecino de Lanús explicó que vive con sus hermanas, pero que busca "independizarse" y tener su espacio propio.

“Mucha gente que me retuitea, que me dice ‘fuerza Rolando’. Yo le agradezco a toda esa gente porque me ayuda todos los días. Doy importancia a la gente honesta”, agregó en aquella ocasión ante el Canal Unife.

Luego señaló que busca conseguir un empleo público, por lo que marca la Ley 22.431. “Quiero que mi historia marque un punto de inflexión y que todas las personas con discapacidades, no solo yo, tengan las mismas oportunidades”, apuntó Orlando.

De esta manera, insistió que quiere que se cumpla la normativa para que las personas con capacidades diferentes tengan oportunidades: “Es un derecho”.

“Tenemos mucho para dar y no nos dejan”, lamentó el vecino de Lanús y reiteró su pedido: “Estoy bien de salud, el tema es la vivienda”.

Cabe mencionar que la denominada “ley de cupos” tiene como objetivo “garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, facilitar su inclusión y la igualdad de oportunidades”. Por lo cual el Estado debe tener empleadas al menos a un 4% de personas con discapacidad.

Por último, debemos citar otro tuit importante de Orlando: “Por pedido de varias personas solidarias, acá les dejo mis datos para, quién quiera y pueda ayudarme (a voluntad y sin ninguna obligación), pueda hacerlo. CBU: 0140097703503851604487 Mercado Pago:

CVU: 0000003100036287867858. Muchas y bendiciones!!!”.