Fabián Maestre es un peluquero hipoacúsico solidario de la localidad bonaerense de Los Hornos que ejerce su profesión a cambio de ladrillos, arena, cemento, cal y cualquier elemento que le ayuden a terminar la construcción de su vivienda en la que vive junto a su hija Ema de tres años y sus padres.

El joven de 25 años habló en exclusiva con Esteban Trebucq en "Siempre Noticias" por Crónica HD y contó que su casa aún no tiene piso y que le faltan ciertas terminaciones básicas estructurales.

"Hay gente que no tiene ladrillos que no los usa y yo los necesito, por eso se me ocurrió hacer un corte a cambio de eso para cumplirle el sueño a mi hija de tres años y quiero devolver un poco de lo que hicieron mis viejos conmigo", afirmó el joven.