La imagen cabecera de la Virgen que participa de la 47ma. Peregrinación Juvenil a Luján ya se encuentra en la plaza principal de la localidad bonarense de Paso del Rey, en el partido de Moreno, donde permanecerá hasta las 20, para luego continuar su camino.

Había sido retirada a las 8 de la Iglesia de San Cayetano del barrio porteño de Liniers y despedida por monseñor Juan Carlos Ares, obispo auxiliar de Buenos Aires, vicario de la Zona Devoto, para ser subida al techo de una camioneta.

Frente al templo, una mujer entrevistada por Crónica HD, sostuvo: "Vengo desde Mar del Plata. Esta es la onceava vez que la hago. Mi pedido es de salud. Y de trabajo y seguridad, lo que falta en Mar del Plata".

A los pocos metros, había un grupo de personas, algunas oriundas de Entre Ríos y otras de Santa Fe. Llegaron hasta Liniers en una combi. Uno de lo integrantes de ese conjunto de feligreses sostuvo: "Vamos caminando desde acá. La camioneta es una unidad de apoyo. Trajimos para cambiarnos las medias y las zapatillas".

Por otra parte, también en diálogo con el canal, una mujer manifestó: "La Virgen es todo. Yo hace 21 años que voy a Luján. Es una emoción muy grande llegar allá. Se hace por una fe muy grande en la Virgen. Soy muy creyente hacia Dios y hacia la Virgen. No me preparo. Solamente salgo y voy caminando. Siempre voy sola: con la Virgen, que me acompaña, y Dios".

Recorrido de la imagen cabecera

La imagen cabecera de la Virgen, que es la que bendijo el papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud del 2013, comenzó su recorrida a las 8 de este sábado hacia el Santuario de Luján.

Lo hizo como parte de la 47ma. Peregrinación Juvenil, que este año volvió a ser presencial luego de que fuera realizada de manera virtual en 2020 por la etapa más crítica de la pandemia de coronavirus.

Pese a la mejora epidemiológica, para esta ocasión los organizadores recomendaron usar barbijo en los puntos de mayor concentración, tener al menos una dosis contra el Covid-19 y ensamblarse en la procesión efectuando trayectos cortos.



A las 9.30, la caravana de la camioneta, que fue custodiaba por la Policía bonaerense, arribó al centro del partido de Morón, donde fue recibida en la Basílica local por el obispo, monseñor Jorge Vázquez.



Poco después, la imagen continuó su recorrida y a las 10.30 llegó a la plaza Buján, de la localidad de Paso del Rey, partido de Moreno, donde la recibió el titular de la diócesis de Merlo-Moreno, monseñor Fernando Maletti; junto al auxiliar diocesano, monseñor Oscar Miñarro y el padre Renato Maizza, responsable de la Pastoral de Juventud.

"¡Qué lindo tenerla a María y qué lindo volver a caminar, volver a salir a su encuentro en Luján!", exclamó monseñor Maletti al recibir a la Virgen, consignó Télam.



En ese lugar, se armó un escenario y un espacio para apoyar la imagen, con el fin de los fieles que participan de la peregrinación puedan verla.

Según está previsto, a las 20 continuará con su recorrida hasta la Basílica de Luján, donde está previsto que arribe a las 6.45 de este domingo.

Y, a las 7, comenzará la misa central en el Santuario de Luján, presidida por el cardenal primado de la Argentina y arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli; y concelebrada junto al arzobispo de Mercedes- Luján monseñor, Jorge Eduardo Scheinig.