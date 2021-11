Otro capítulo del Wanda Gate llegó para dejar más boquiabiertos a sus seguidores. Sucede que en medio de la crisis donde hubo peleas, rupturas, gritos, insultos y rumores por doquier, hubo algo bueno para rescatar: Wanda Nara logró recomponer la relación con Maxi López, padre de sus tres hijos. Pero, ¿Qué hay detrás de esta repentina reconciliación?

La pareja se separó en 2013 en pésimos términos, y luego de 8 años de guerra llenos de escándalos, acusaciones públicas, denuncias por incumplimiento en la cuota alimentaria, por el régimen de visitas, por impedir el contacto con sus hijos, entre otros conflictos, hoy reina la paz entre ambos.

Recordemos que desde el estallido del escándalo, donde tanto Wanda como Mauro amagaron a separarse pero también hubo rumores de reconciliación, Maxi López jugó un rol muy clave y fue el de quedarse a cargo de los pequeños, no solo de los suyos sino también los de su ex amigo: Francesca e Isabella. Mientras que la pareja decidía su futuro, el padre de Valentino, Constantino y Benedicto quedó a cargo de todos y se ocupó de sus quehaceres, como llevarlos al colegio y demás actividades. Así los protagonistas del escándalo no tendrían que hacerlo ellos mismos y lidiar con la prensa que los perseguía a sol y sombra.

.

Pero la semana pasada, como toda acción de Wanda en las redes desde el estallido de Wanda Gate, un Instagram Story alarmó a sus seguidores: posteó una foto de Maxi junto a sus tres hijos y su pareja, Daniela Christiansson, durante las vacaciones en Italia que disfrutan por estos días.

Wanda Nara publicó una foto en las redes de Maxi, su actual mujer y sus tres hijos y generó revuelo.

Ana Rosenfeld, abogada de la empresaria, fue quien explicó el trasfondo de esta repentina reconciliación. “Él era el histórico incumplidor por falta de pago de la cuota alimentaria, y hace dos meses finalmente pudimos llegar a un acuerdo con su nuevo abogado”, explicó la representante legal en diálogo con Andy Kusnetzoff en PH Podemos Hablar.

“Maxi no solo pagó toda la deuda de siete años acumulada, sino que también aseguró la cuota alimentaria hasta la mayoría de edad de sus hijos”, agregó. Y concluyó: “Por lo tanto, la relación de Maxi y Wanda no se restableció como mal piensa la gente producto de lo que está viviendo Wanda en este momento -consideró-. Lo que realmente pasó es que ambos entendieron que tienen tres hijos maravillosos”.

Por otra parte, se espera que Wanda Nara alce la voz por primera vez en televisión junto a Susana Giménez, quien aterrizara en París el 18 de noviembre.