En términos generales, el suicidio es el denominado acto de quitarse la vida. Sin embargo, significa mucho más que una decisión drástica, donde determinados comportamientos, pensamientos o señales pueden despertar las alertas de un estado de ánimo en declive para una persona que transita una sensación de sin salida.



En el mes de Prevención al Suicidio, las muertes por este medio continúan en aumento y ninguna persona está excenta a lo largo de la vida. La depresión, la soledad, o el miedo son alguno de los factores que pueden incrementarse si la víctima no lo expresa y pone un límite. Este es el caso cuando cualquier persona puede colaborar con simples preguntas o escuchando.



En relación a esto, la psicóloga y Presidenta del Centro de Asistencia al Suicida, María Fernanda Azcoitia, habló con Crónica.com.ar argumentando que "lo fundamental no tener miedo a hablar del tema", siendo que no se manifiesta en la mayoría de las veces. Esta carga emocional puede alivianase manteniendo una simple charla o expresarse con alguien.

María Fernanda Azcoitia cumple un rol fundamental en la sociedad con su profesión (Foto: Revista Almagro)



El primer paso a seguir ante una detección sobre un posible quite de vida, este caso, "lo primero es no minimizar la comunicación de la intención". La licenciada reafirma que es transcendental "tomarla muy en serio" a lo que la víctima pueda manisfestar en cualquier testimonio. "Es importante quedarse cerca la persona y brindar seguridad y sostén", añadió.



Mantener el diálogo, sea por una cuestión menor pero que signifique una angustia interna o un problema, también resulta válido a la hora para descargar emociones. Descomprimir la mente sirve de ayuda, y hablar de problemas no debería ser una cuestión tabú: "También es fundamental no tener miedo a hablar del tema. Y si nos produce ese miedo al hablar con esa persona, es crucial brindarle sostén y compañía, aún con miedo. Todos podemos ser preventores en ese primer momento. Luego es necesario buscar ayuda de un profesional capacitado".



Ante este aspecto, la licenciada remarcó no desestimar señales ni verbalizaciones, siendo que los indicios van construyendo el pensamiento a una conducta lastimosamente perjudicial. "Es importante tener en cuenta que el suicidio es un proceso y nadie lo concreta de un momento para otro. Siempre hay un tiempo y hay señales, muchas veces no son directas y hay que tener en cuenta cualquier cambio de conductas o estilo habitual de la persona".





Ante una conducta sospechosa o extraña de la víctima, la idea de minimizar la situación no es para nada favorable. "Si la persona usa esta conducta para llamar la atención ya es una señal que necesita ayuda. No decir aquellas obviedades que son importantes pero para un segundo momento", argumentó Azcoitia. En esa línea, consideró que es fundamental evidenciar empatía, comprensión y reconocer los sentimientos del individuo, y de esa manera poder juntos buscar alguna ayuda. "No dejar sola a la persona, la presencia de un otro siempre es importante", añadió.

Es fundamental no dejar sola a la persona (Foto: Pexels)







Superación y ganas de vivir

A lo largo de su trayectoria ayudando a personas en situaciones extremas, Azcoitia hizo hincapié en una historia particular de superación que le tocó vivir de cerca. Previo a eso, destaco que muchos intentos de suicidio son prevenibles, y cuando eso se logra, el acompañamiento a la persona que sufrió el problema de no querer no continuar en este mundo, resulta fundamental para revertir la situación, encontrando propósitos y sentido a la vida.



"Recuerdo a una joven con dos intentos de suicidio, uno muy joven y otro hace dos años, y ambos terminaron en internaciones. Con trabajo terapéutico sostenido, apoyo y amor de familia y amigos, hoy lleva una linda vida, no sin esfuerzos, pero plena de sentido y con su testimonio ayuda a muchos jóvenes en situaciones similares. ¡Dando el mensaje que si se puede salir!", contó la licenciada en psicología



A modo de reflexión, Azcoitia indicó que cada uno de los intérpretes de toda la sociedad pueden actuar como partícipes principales ayudando a una persona que lo necesita. "Es muy importante hablar de Salud Mental y de Suicidio, desmitificar afirmaciones que están muy arraigadas en nuestra sociedad, y tener la certeza que todos podemos ser preventores estando atentos a nuestros propios estados emocionales como atentos a quienes tenemos cerca, y siempre estar dispuestos a pedir ayuda. ¡Siempre hay alguien!".



Además, también habrá personas dispuestas a escuchar por ejemplo con la Línea de Asistencia Telefonica del Centro de Asistencia al Siucida: al 135 desde Buenos Aires, o 0800-345-1435