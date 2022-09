¿Querés salir a pasear los próximos feriados de octubre y noviembre, pero sin gastar mucha plata? El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación dio buenas noticias para los viajeros y confirmó la tercera edición del PreViaje, el programa estatal que reintegra el 50% del valor de las compras realizadas durante los viajes por nuestro país. Si todavía no sabes a donde ir o que hacer, te presentamos 5 termas que son consideradas las mejores de la región y tienen actividades aptas para descansar y divertirse en familia, pareja o amigos.

En esta nueva oportunidad, el proyecto turístico trae consigo una serie de beneficios adicionales que no solo son funcionales para los usuarios en general, sino que también son una excelente ayuda para jubilados y afiliados del PAMI a los que se les devolverá el 70% de los gastos. Cabe destacar que esta edición tiene la particularidad de extenderse en la temporada baja, es decir, entre el 10 de octubre y el 5 de diciembre de este año.

Si bien en septiembre no hay programado ningún feriado nacional, es el momento ideal para programar la próxima escapada para hacer durante feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que tendrá lugar desde el viernes 7 hasta el lunes 10 de octubre. Asimismo, en el mes de noviembre también podremos disfrutar de un finde XL, ya que el lunes 21 se conmemorara el Día de la Soberanía Nacional.

El lanzamiento de Previaje 3 quedó establecido en el Boletín Oficial.

Las 5 mejores termas de Argentina para el Previaje 3 y los feriados

Aguas terapéuticas, actividades recreativas, descanso y mucho más vas a encontrar en estos lugares que se distribuyen a lo largo de todo el país. Se estima que en Argentina hay alrededor de 200 fuentes que van desde manantiales populares hasta complejos de lujos. Más allá de su capacidad curativa, estos sitios ofrecen un catálogo de inmenso de ofertas turísticas que incluyen las vistas panorámicas más lindas de la región y un tranquilo entorno naturales que ayuda para al turista a tener un viaje de 5 sentidos.

Teniendo en cuenta la cantidad de lugar que hay en Argentina, es imposible no destacar que Argentina es un estado con mucho encanto que se tiene que visitar si o sí. Si estás buscando donde ir, anota es 5 termas que son consideradas como las mejores debido a sus espectaculares aguas, el hermoso entorno natural que las rodea y el sinfín de actividades que se puede hacer tanto en familia, pareja o amigos.

Prepárate para descansar y divertirte.

1.Termas de Cacheuta, Mendoza

No hay persona que visite este lugar y no se enamore no solo de sus increíbles piletas naturales sino de sus hermosos paisajes naturales. Se encuentra en las orillas del Río Mendoza y a menos de una hora de la Ciudad de Mendoza. Cabe destacar que en estos últimos años se convirtió en uno de los puntos turísticos más importantes de la provincia cuyana y anualmente recibe miles de visitantes no solo argentino sino de distintos países del mundo. También es importante mencionar que pese a su ubicación, es uno de los centros termales más populares, ya que su entrada es muy accesible y ronda los $1200.

Si bien su principal atractivo son las 20 piscinas naturales que se centran a los pies de la Cordillera de Los Andes, también hay una gran variedad de actividades para hacer. Entre las más destacadas se puede mencionar: los toboganes que se encuentran al rededor del parque, cuevas que son saunas, camping en medio de la montaña, el spa con productos regionales, escalada para niños y adultos, tirolesa en altura, rafting por el río, trekking, entre muchos otras. También se tiene que visitar el pueblo de Cacheuta que contiene negocios con recuerdos y comidas regionales.

4. Termas de Carhué, Buenos Aires

En la mismísima provincia de Buenos Aires nos encontramos con una de las perlitas regionales más magníficas, debido a que son parte de la historia de nuestro país porque se encuentran en los alrededores de la vieja villa turística Epecuén. Si bien durante muchos años, la zona se vio desbastada por la crecida del lago salado que se encuentra en la región, con el paso del tiempo, se volvió a ganar terreno y se levantó el nuevo centro turístico, que es cada vez más elegidos por los turistas locales que quieren viajar cerca de sus casas.

Es importante mencionar que este sitio es la combinación perfecta entre campo, buen clima, excelente gastronomía y descanso en sus espectaculares aguas cálidas y saladas que tienen muchos veneficios para la salud. Entre los puntos más atractivos se pueden mencionar: Paseo por la Playa Ecosustentable, aventura por el Sendero del Molle, cabalgatas y paseos en Sulky, entre muchas otras.