En 1991 comenzó en Telefe Jugate Conmigo, el show de entretenimiento basado en el programa Double Dare (1988) conducido por Cris Morena que marcó el inició de muchas exitosas carreras de la farándula argentina. Uno de los integrantes de ese grupo de chicos y chicas que llenó el estadio de Vélez era Eric Grimberg, quien se convirtió en uno de los galancitos del momento.

Aunque su participación en el programa se dio medio de casualidad: llegó al casting con su hermano pensando que era para una publicidad, pero se quedó y fue pasando los diferentes filtros hasta quedar seleccionado.

Luego, continuó en el canal como parte del elenco de Brigada Cola, con Guillermo Francella, y más tarde dio el gran salto al pasar a Canal Trece como protagonista de Montaña Rusa, junto a Nancy Dupláa, Gastón Pauls, Diego Ramos, Esteban Prol, entre otros. Pero cuando terminó la tira en 1995, con tan sólo 24 años y en su mejor momento actoral decidió alejarse de los medio para dedicarse a la empresa familiar.

"No me costó. Para mi siempre fue un trabajo, nunca me tomé muy en serio eso de la fama. Salvo de River, no soy muy fanático de nada", sostuvo durante una reciente entrevista radial con el programa Esto no es Hollywood.

Hoy está dedicado a la empresa familiar de salud dental, en la que es uno de los directores, pero guarda con cariño sus comienzos: "Retrospectivamente recuerdo esa época con mucha alegría y como un momento de aprendizaje muy bueno. Sin dudas, trabajar a los 18 años con Cris como productora fue una gran escuela", sostuvo en diálogo con Gente.

De sus compañeros, aún sigue en contacto con Carla Mendez y con Hernán Caire. "Con el resto nos fuimos perdiendo. Pensá que fue hace treinta años y cada uno hizo su vida", contó y agregó: "Con Caire chateamos seguido, hablamos de fútbol y de cosas de la vida y de la familia, y con Mendez nos tenemos mucho cariño, pasa seguido por nuestro local para saludar".

Por su paso en Jugate, tuvo que aprender a cantar y bailar, algo que "se fue dando de a poco gracias a un equipo muy profesional y una producción muy importante". Así y todo le alcanzó para compartir escenarios y estudios de grabación con figuras como Luis Miguel y Ricky Martin. "Venían todos, o cantaban en Jugate o en el programa de Marcelo Tinelli, al que íbamos siempre", recordó.

Además, en el momento de apogeo llenaron el estadio Vélez junto a Xuxa, con quien tuvo una leve y graciosos accidente: "Fue delirante compartir escenario con Xuxa. De hecho yo estaba siempre en el fondo, porque era más patadura. Tres pasitos más atrás estaba ella y la llegué a pisar".

Adiós a la tele y su vida familiar

Al terminar Montaña Rusa, paulatinamente se comenzó a alejar del mundo del espectaculo. Pasó por Los ángeles no lloran, por Canal 9, hizo un poco de teatro y una película llamada Sapucaymi pueblo, pero siempre tuvo claro que su destino era la empresa familiar.

"La actuación te saca mucho tiempo con las grabaciones. Las dos cosas no eran compatibles. Hoy podría hacerlo, pero perdí el timing", afirmó. Su última participación televisiva fue en 2008, cuando hizo una breve aparición en Todos contra Juan por pedido de su amigo Gastón Pauls.

Actualmente tiene 50 años y dirige, junto a los padres y su hermano, Grimberg Dentales y Bucaltac. "En la empresa fabricamos y vendemos productos para el cuidado de la salud bucal e insumos de odontología directamente a odontólogos y clínicas dentales. También exportamos”, explicó.

"Yo no sentí nunca el desarraigo del ambiente porque se fue dando de a poco. Trabajo en la empresa familiar que mamé desde antes de la tele. Fui creciendo, pensé en mis hijos y en sumar estructura", subrayó.

A la par formó su propia familia. En 1999 se casó con Valeria y tuvieron dos hijos: Thiago (19) y Catya (15). Además, hace unos meses se sumó al grupo Jagger, el flamante perrito familiar.

Eric Grimberg junto a su familia.

La última vez que su nombre volvió a estar en boca no fue por su pasado como actor, sino por su vida profesional, cuando en 2015 fue fotografiado junto a Cristina Fernández de Kirchner.

La compañia del ex actor fue beneficiado con un crédito del programa Fondo nacional para el desarrollo y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. La en ese entonces presidenta otorgó créditos PyMEs en el Salón de Mujeres del Bicentenario de la Casa Rosada y posó junto a Grimberg.

Cristina Kirchner y Eric Grimberg.

El reencuentro del elenco de Montaña Rusa

El pasado agosto se cumplieron 27 años del último capítulo de la tira y parte del reparto se juntó en una velada íntima, en la que celebraron la amistad y recordaron su paso por la popular ficción.

El anfitrión fue Eric y de la reunión participaron Nancy Dupláa, Gastón Pauls, Malena Solda, Betina O’Connell, Esteban Prol, Sebastián de Caro, Claudia De la Calle y Diego Ramos.

“Nosotres para siempre”, escribió en Instagram Nancy Dupláa, quien hacía de Mariana en la ficción de Jorge Maestro y Sergio Vainman.

Por su parte, Ramos también decidió compartir la postal en redes sociales con un emotivo mensaje: "Los mismos cuentos, las mismas anécdotas, el mismo amor de siempre".

Sebastián de Caro no quiso se menos y compartió una foto de la velada en la que etiquetó a todos y subió un video que tituló “Montaña Rusa en vivo”, en el que se ve a todos los actores jugando con instrumentos musicales.