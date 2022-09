Alberto Felipe Soria, popularmente conocido como Johnny Tedesco, es considerado el primer rockero argentino, en el marco de un complejo e histórico debate sobre los orígenes de este género musical.

Lo cierto es que el título, que se remonta a abril de 1961, se le adjudicó luego de escribir el Rock del Tom Tom, la primera canción hecha en español y compuesta por un argentino que suena a rock.

Sus inicios en la música y su registro en la historia

Su abuela le enseñó a tocar la guitarra de pequeño y su abuelo a bailar. De joven, era admirador del mítico cantante estadounidense Elvis Presley, considerado uno de los más grandes de la historia de la música.

En el marco de una infancia con varios trabajos, en 1958 se anotó en "Estampas y variedades", emitido por Canal 7, donde comenzó de a poco a escribir su camino en la música. Tres años más tarde, ya en 1961, tuvo una prueba en RCA Víctor luego de ser convocado por Ricardo Mejía.

Allí, finalmente, se anotó en la historia grande de la música argentina: con el Rock del Tom Tom, bajo el nombre de Johny Tedesco y acompañado por Ray Nolan, llevó a cabo la primera canción hecha en español y compuesta por un argentino que suena a rock. “Lo grabé a los 16. Es una melodía que me despertaba a la noche. En los Estados Unidos y Europa se considera el primer rockabilly sudamericano”, dijo en una entrevista con Clarín.

Los meses venideros también fueron un éxito. Con temas como "Hermanita", "Un montón de amor", "Coqueta" y "Devuelvo tu carta" obtuvo mucha popularidad, al tiempo que otro de sus hits, "Vuelve primavera", lo llevó a vender más de medio millón de copias.

Referente de la música argentina.

Con esta rotunda fama, en 1962, fue convocado a integrar el grupo de El Club del Clan, un ciclo televisivo emitido por Canal 13 que compartía con otras grandes figuras como Palito Ortega, Violeta Rivas, Nicky Jones, Chico Novarro, Jolly Land, Lalo Fransen y Raúl Lavié, entre otros. El programa llegó a tener más de 50 puntos de índice de audiencia.

“Era tremenda la trascendencia que te daba ese programa. Las primeras guardias de chicas en la puerta de una casa, eran la puerta de mi casa. Éxito, fama, dinero. Al grupo que integraba el programa de televisión no se lo pudo sostener, porque éramos todos famosos. Duró tres años. Mis fines de semana era con cuatro shows en una noche, tipo Rodrigo. Nosotros inventamos esa costumbre demencial. Todo era más que explosivo”, recordó.

Estas primeras armas en la pantalla lo llevaron a mantenerse presente en la actuación, aunque nunca dejó la música. Participó en otras películas argentinas como No seas cruel (1996), Una ventana al éxito (1966), Escala musical (1966) y Cleopatra era Cándida (1964).

Entre tantas particularidades que engloban al cantante y actor, como viajes, festivales y presentaciones, vale mencionar también que tiene el primer club de fans de Argentina. “Se cumplieron 57 años de su inauguración. Arrancaron siendo hijos y ya tienen nietos. Un club de fans es algo realmente hermoso, es puro cariño”, celebraba.

Qué es de la vida de Johny Tedesco

Johnny Tedesco, una leyenda de la música nacional.

“Haciendo Rock and Roll desde 1961”, reza su cuenta de Instagram, la cual se muestra muy activa en cuanto a recuerdos, pero también en material. Hace un par de años compartió un adelanto de su tema “Voy a lo simple”, en tanto que en el canal se pueden ver varios videos de un show hecho por streaming que encabezó.

"A mí no me quedan cosas pendientes. Mientras la voz me dé, voy a seguir grabando y tocando. Necesito un canal de expresión. Si me preguntas qué me gustaría hacer en el futuro, te digo no dejar de hacer lo que hice siempre", comentó tiempo atrás en otra entrevista. Lo cierto es que, a sus 78 años, se mantiene vigente y firme como el primer rockero argentino.