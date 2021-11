A sus 46 años, María Eugenia Ritó continúa siendo una de las mujeres más elogiadas de la farándula argentina gracias a su imponente belleza y un carisma que despierta envidia en cualquiera. Sin embargo, desde hace muchos años que la diva se mantiene lejos de las cámaras pese a sus intentos por regresar al star system que tan lejos la llevó.

No es casual que la ex vedette no encuentre un espacio donde sacar a relucir el talento que la catapultó a la fama en las épocas de apogeo de la televisión nacional: con un público espectador cada vez más demandante y ubicuo desde la aparición de las redes sociales, aquellos contenidos sexistas y misóginos que ocuparon el prime time durante años ya no tienen soporte en estos días.

María Eugenia Ritó fue una de las mujeres más atractivas y sensuales de la pantalla chica de los noventa.

Sin embargo, tampoco es noticia que el alejamiento de Ritó de los medios estuvo relacionado a un grave problema de adicción a las drogas tras su separación con su exesposo, Marcelo Salinas. Así, tras años de volver locos a los televidentes de Rompe portones (ex Pertardos), Polémica en el bar, Poné a Francella, Showmatch: Bailando por un sueño, entre otros, y a los espectadores de numerosas funciones de teatro de revista, la modelo desapareció de la vista de todos cuando se sumergió en una profunda depresión que la condujo hacia las peores consecuencias.

Tras su ruptura matrimonial, la mediática apareció en varias oportunidades en el programa televisivo Intrusos para conversar sobre su situación emocional y las crisis que había sufrido tras 12 años en pareja con su ex.

"No estaba en mis planes separarme. Además, no estoy pasando un buen momento porque me enteré que me tengo que sacar un nódulo de un pecho, me tengo que hacer una punción. Estuve llorando todo el día y a veces pienso: 'existo o me mato?'", expresó la bailarina en una ocasión, a la salida del show Stravaganza que realizaba Flavio Mendoza. Asimismo, en una nota del 2013 con el periodista Jorge Rial, había confesado: “La separación me agarró sin trabajo y, si estaba mal, me hizo decaer. Cuando estaba muy mal, no me sentí apoyada por Marcelo. En cambio, cuando él tuvo la trombosis, yo dormí con él en el hospital. Yo entré en un pozo depresivo y no estuvo".

Ritó contó que conoció a su exmarido, Mauricio Salinas, cuando se vio obligada a prostituirse por necesidad.

No obstante, quizás el momento más oscuro que compartió María Eugenia Ritó frente a las cámaras fue cuando habló públicamente en Intrusos sobre el inicio de sus adicciones y su paso por la prostitución.

“Lo peor que le puede pasar a un ser humano, es consumir cocaína. Te vuelve una persona oscura, te saca el alma, te saca la vida. La detesto, me da asco”, sostuvo la diva, que además confesó haber consumido otro tipo de drogas como éxtasis, cristales, y también marihuana.

Además, la famosa relató que su puente hacia el mercado laboral estuvo relacionado con la prostitución, a la cual se sometió por “necesidad” y una extrema desesperación económica. “Yo tuve que hacer algo por dinero. Sexo por dinero”, aclaró en ese entonces.

Y siguió: “Lo hice por necesidad. Mi mamá se estaba muriendo, ella era mucama. ¿Qué más querés que te cuente? Me quería mudar, tener otra posición social. Fue por muy poquito tiempo, fueron dos años y al toque me hice conocida. Eso para mí era mi trabajo. Me levantaba a la mañana y me quería comprar mi departamento. Mi meta era esa y sabía que no podía tener pareja porque era ‘gato’ (sic). Así me compré mi primer departamento. Vivimos muchos años en ese departamento con mi ex marido. Es mucho todo esto. Tuve una necesidad de que mi mamá se estaba muriendo y tenía que salir a trabajar. Se me abrió esta oportunidad y la tomé. Me lo gané bien ganado el departamento. Vergüenza es robar, violar, mentir”, remató la actriz, quien además contó que conoció a su exmarido en aquellas épocas, cuando éste era su “cliente”.

Al día de hoy, María Eugenia Ritó continúa en la lucha por regresar a las portadas de revistas y publicaciones de cuentas virtuales de los principales medios de comunicación a través de su propio usuario de Instagram, @mariaeugeniarito, donde comparte a menudo contenido sobre su vida privada y profesional.

En junio de este año, la modelo dejó a más de uno boquiabierto con una sesión de fotos como Dios la trajo a este mundo por motivo de su cumpleaños y para agradecer el apoyo de sus admiradores en su batalla por rehabilitarse. "Me siento agradecida, plena, querida y gracias a los miles de mensajes que me mandaron y los buenos deseos. Son parte de mi vida virtualmente. Los amo mucho", posteó la rubia.

María Eugenia Ritó derritió las redes sociales a sus 46 años con una foto sin ropa.

Con casi 500 mil seguidores, la rubia sigue enamorando a sus admiradores con imágenes y videos “hot” del pasado y del presente, las rutinas de entrenamiento físico que le brindaron grandes resultados a lo largo del tiempo, y sus platos nutritivos para conservar una figura soñada. ¿Será tiempo de cambiar de estrategia para llegar a la cima de nuevo?