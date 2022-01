Este jueves en horas del mediodía, Carlos Ferrara, el periodista de Telenueve, estaba trabajando como todos los días. Esta vez le había tocado hacer un móvil desde el Teatro Colón en donde está ubicado uno de los centros de testeos de coronavirus. Estaba en medio de la transmisión en vivo cuando se escuchó que dijo "Perdón Claudio", se desmayó y cayó al piso boca abajo.

Al ver lo que estaba sucediendo en el móvil, Claudio Pérez, el conductor del noticiero de El Nueve, decidió volver al piso y explicarles a los televidentes que Carlos se encontraba muy cerca de un puesto médico, por lo que sería atendido muy pronto. Seguidamente, pidió un corte.

“Lo primero que queremos decir es que estábamos esperando la confirmación de que lo estaban atendiendo. Tuvo una pequeña descompensación pero afortunadamente, ahí no más, a un minuto y medio, estaba gente del SAME que ya lo está atendiendo y controlando”, explicó Pérez tras volver del corte.

¿Qué le sucedió al movilero de Telenueve que se desmayó en vivo?

Según explicaron los propios compañeros del cronista, inmediatamente fue atendido en el lugar por personal del SAME y luego fue trasladado hasta el Hospital de Ramos Mejía en el barrio de San Cristóbal en donde lo lograron estabilizar.

“Le están haciendo una tomografía porque puede ser que venga por el lado cerebrovascular pero está estable, signos vitales normales y satura bien”, explicaron a Teleshow pasadas unas horas haciendo hincapié en que se encontraba mejor.

.

El periodista poco a poco se fue recuperando a lo largo de la tarde y según confirmaron desde su entorno, recobró la conciencia y paulativamente el habla también. Luego de que reaccionara positivamente a los estímulos decidieron trasladarlo hacia el Sanatorio Los Arcos en Palermo para realizarle los estudios necesarios.

“Está bien, lo están controlando, con una tomografía se descartó cualquier cosa grave y lo está acompañando el médico del canal. Me dice que no hay nada de qué preocuparse, por suerte no es nada grave”, confirmó su compañero de trabajo.

Queremos llevar tranquilidad sobre la salud de nuestro compañero, el periodista Carlos Ferrara, quién sufrió una descompensación al aire y fue asistido por el SAME pic.twitter.com/VYWB5YvKYc — Telenueve (@telenueveC9) January 13, 2022

Lo que todavía preocupa a los doctores es que hasta el momento y con los estudios rutinarios en la mano, no consiguieron encontrar cuál fue la causa de su descompensación. Lo único que tenía apenas elevado era el nivel de azúcar, pero esto no justifica que hubiese perdido el conocimiento.cAfortunadamente, el periodista ya pudo ponerse en contacto con su familia para llevarles tranquilidad.