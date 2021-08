Frente a la escasés de segundas dosis de vacunas Sputnik V, en el país se pusieron en práctica distintas pruebas que resultaron exitosas que permitirán para poder completar los esquemas de vacunación, la combinación con vacunas de otras plataformas.

En ese sentido, en provincia de Buenos Aires se enviarán 400 mil turnos entre este jueves y el viernes para completar con vacunas Astrazeneca y Moderna los esquemas de vacunación contra el coronavirus iniciados con el primer componente de la Sputnik V, mientras que en territorio porteño comenzarán también este jueves a dar turnos para aquellos con la primera dosis de la vacuna rusa, reciban la segunda de Moderna.

Sobre esta línea, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció el pasado miércoles que Argentina está "en condiciones de avanzar en las 24 jurisdicciones para intercambiar diferentes vacunas, empezando con Sputnik V con Moderna y AstraZeneca", durante una conferencia brinda junto titualr de la cartera sanitaria bonaerense, Nicolás Kreplak, y el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós.

Al respecto, fueron varios los especialistas que se pronunciaron a favor de esta decisión y valoraron la medida sanitaria tomada por las autoridades de forma positiva, por lo que instaron a la gente a que no duden en vacunarse.

El director ejecutivo de la Fundación Huésped, Leandro Cahn, fue uno de los que se pronunció sobre las inquietudes en torno de aceptar la segunda dosis de una vacuna diferente a la primera y resaltó que "los estudios realizados en el país confirman la seguridad (no genera efectos adversos) y eficacia (producción de anticuerpos comparables al esquema homólogo)" de la combinación de vacunas.

"La experiencia en Europa con AstraZeneca + Moderna o Pfizer ya daba la pista de la seguridad y eficacia en el 'mix & match'", resaltó Cahn, en un hilo de Twitter, y agregó que "todo indica que a futuro los esquemas de combinación van a ser la norma, porque si hay que darse refuerzos o re vacunarse cada X tiempo, no importa qué nos hayamos dado antes, cualquier vacuna servirá".

Sobre esta línea, el jefe del Servicio de Medicina Tropical y del Viajero del Hospital Muñiz de Buenos Aires y asesor del Gobierno nacional, Tomas Orduna, consideró que la combinación de vacunas contra el coronavirus constituye una herramienta "totalmente eficaz" y "segura".

"Esto no es un kiosco que uno puede elegir cuál ponerse. Cuando me llega el turno y voy al vacunatorio, está la posibilidad de que me pueden dar la vacuna de Moderna o AstraZeneca", explicó en diálogo con radio Provincia Orduna, en tanto que afirmó que "quien se han vacunado con la vacuna de AstraZeneca podrán combinarla sin inconvenientes con la vacuna de Moderna".

Por su parte, la investigadora del Conicet Daniela Hozbor aseguró que la Argentina será el primer país en combinar Sputnik V con otras vacunas con "evidencia" generada en el propio país a partir de los estudios que se hicieron con voluntarios y recordó que, en términos de "vacunología", hay pruebas de que "estos esquemas funcionan".

"Seríamos los primeros en combinar Sputnik con otras vacunas con evidencia generada en nuestro propio país y hasta ahora tenemos datos de AstraZeneca que avalan esa intercambiabilidad, y se están extendiendo los estudios porque estos esquemas heterólogos conducen a una respuesta inmunológica más robusta", afirmó Hozbor, quien coordina el área de vacunología de la Asociación Argentina de Microbiología.

Por último, la presidenta de la Sociedad Argentina de Virología, Lucía Cavallaro, sostuvo que "le sugeriría a todo el mundo que se vacunen cuanto antes" porque le parece "lo ideal en esta situación epidemiológica" para completar el esquema de inoculación ante la expansión de la variante Delta del coronavirus.

"A mí me parece que sería lo ideal porque tener una dosis ya te cambia la situación frente a cualquier infección, aún ante la Delta, pero al tener las dos dosis estás mucho más tranquilo", resaltó la viróloga en diálogo con Radio AM 750.

En la misma sintonía, con relación a la eficacia de la combinación de vacunas, la especialista precisó que "no hay ninguna razón biológica para que no funcione" e informó que no hay registro de "efectos adversos graves".