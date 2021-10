Este jueves 14 de octubre falleció Tayda Lebón, hija del cantante y guitarrista David Lebón, en la ciudad de Nueva York, donde actualmente residía. La noticia se hizo eco por las redes sociales, precisamente por Twitter, donde un periodista remarcó que “hace meses venía pidiendo ayuda”. Sin embargo, ¿quién era Tayda?

Con la misma sangre del ex miembro de Serú Girán y de Liliana Lagardé, su primera esposa, nació biológicamente como varón pero con el paso de los años, esto fue cambiando, aunque según ella, su madre no estaba de acuerdo.

“Teniendo la familia que yo tengo, me imaginé que mi transición iba a ser mucho más fácil, que iba a ser un buen ejemplo para otras familias, porque está bueno tener las historias positivas, de gente que pudo hacer una transición con el apoyo de su familia. Hay muchas personas que tienen esa suerte. Pero bueno, una se sorprende constantemente de cosas: a la mitad de mi familia no le ha gustado. No me escribieron ni dijeron nada. Me he sorprendido mucho con mucha gente que conozco que, posiblemente, no siento que me apoyan”,expresó en una entrevista con la Rock and Pop en el 2017.

Tayra se definía como "pansexual" y residía en Estados Unidos.

Se ganaba la vida como tatuadora en la "Gran Manzana".

“Este fue un proceso mucho más largo que la gente conoce. Cuando yo tenía uno o dos años, yo me acuerdo que me miré entre las piernas cuando era chiquita y yo estaba tan segura, tan segura de que era una mujer. Vi que tenía un pito, pero estaba tan seguro de que era nena, que mi razón y mi lógica pensó: ‘Bueno, todos nacemos así y a las nenas, se nos cae’”, añadió en la mencionada nota.

En cuanto a la relación con su padre, quien fuera una estrella del rock nacional, remarcó en diálogo con La Nación que él “fue, es y será mi mejor amigo. Con sus pro y defectos, como todos tenemos. Yo soy quien soy gracias a él. Yo puedo ser libre porque se me ha permitido ser libre. Y eso es algo que nunca me faltó de mi papá. Me siento amado, escuchado siempre. Está orgulloso de mí. Respeto es lo que aprendí de él. Tanguito no era boludo. ¡El amor es más fuerte! El resto es una pelotudez”.

Su padre, David Lebón, fue elegido como uno de los mejores guitarristas, según la revista Rolling Stone.

En la misma entrevista y en cuanto al origen de su nombre, reveló su origen. “Me sigo llamando Tayda. Mi madre estaba segura de que iba a tener una nena y pensando nombres de mujer, un amigo le sugirió Tayda, que es una princesa de la India. Cuando nací, al ver que físicamente no era mujer, decidió, de todos modos, que igual me iban a llamar así. Esta historia la conocí mientras estaba en transición”, explicó.

En cuanto a su fallecimiento, fue repentino y todavía se desconocen los motivos. A su vez, el periodista Franco Torchia apareció con la noticia en su cuenta de Twitter, donde agregó lo siguiente: “En Nueva York, donde vivía hace muchos años, murió Tayda Lebón, artista a toda hora, inteligente a todo volumen y artífice de su supervivencia. Hija de David Lebón. Hace meses venía pidiendo ayuda. Aún sin más detalles. Mucha tristeza”.