Mariano Jordan, popularmente conocido como “El Gordo Ventilador”, dio que hablar en los últimos días por una entrevista con Moria Casan. Allí, además de las clásicas canciones de cancha, sacó desde adentro un impresionante grito que muchos usuarios en las redes asociaron con un halcón. En esta oportunidad, pasó por Radio Vorterix y, como siempre, dio que hablar.

El icónico hincha de San Lorenzo tomó fama nacional en el 2007, cuando las cámaras de un partido del “ciclón” lo tomaron bailando desconsoladamente. Años más tarde, comenzó a quitarse la remera mientras bailaba y fue sensación en todo el país.

El "Gordo Ventilador" saltó a la fama nacional en el 2007.

A pesar de que su imagen está asociado con el fútbol, reveló que no siempre fue así. “A mí nadie me hizo de San Lorenzo. No tengo abuelos y mi papá es peruano y es fan del tenis”, comenzó para luego enaltecer al fútbol por sobre todos los deportes. “Lo hermoso que tiene el fútbol es que, en la cancha, hay un gol y abrazas a cualquiera. Puede ser de otro palo político, puede ser una mierda de persona, capaz vino de matar a uno, vos te abrazas con alguien y no importa. Son los colores”, agregó.

¿Cómo surgió “El Gordo Ventilador”?

Según reveló, su apodo tiene una simple historia detrás. “Una vez un chico me dijo “pareces un ventilador” y quedó así. Así arrancó el personaje, en el 2008 solo bailaba, me movía nada más, no me sacaba la remera. Ya por el 2010/2011 me empecé a sacar la remera”, relató.

Su entrevista con Moria Casan lo viralizó en las redes sociales.

En adición, confesó cuál es el objetivo de su personaje. “He ido a la pileta del club pero trato de no tener relación con ningún dirigente. Me ofrecieron para dos partidos políticos, pero no quiero entrar en política. No me creo ni superior ni inferior de nada, mi objetivo real es divertir a los chicos, el personaje trata de divertir a los chicos. Los pibes tienen una frescura y los adolescentes no están cargados de odio. Ellos están muy liberados de los preconceptos de la cultura”, explicó.

.

Como dato curioso, contó que resulta ser el sobrino-nieto de uno de los famosos “Locos de la Azotea”, creadores de la radio en 1920.

El ruido de halcón que El Gordo Ventilador hizo viral

Además, manifestó que “tuve la suerte de conocer a Maradona, puedo chapear con eso. Me puse a llorar, tengo el autógrafo autentificado en mi casa”.

Para finalizar, dejó bien en clara su relación con las dirigencias y el club. “A mí no me importa el presidente, el vicepresidente, el secretario, a mí lo que me importa es San Lorenzo”, aseveró.