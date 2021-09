Muchas veces se ha criticado a la docencia y alumando nacional por diversos factores y situaciones, sin embargo, dos docentes y dos alumnos de nuestro país fueron elegidos entre los mejores 50 de todo el mundo para ganar el Global Prize 2021 (categoría Teacher y Student), que otorga un millón de dólares para el maestro ganador y 100 mil de la misma moneda para el mejor alumno.

Las docentes argentinas elegidas son Gisela Gómez (Instituto Provincial de Educación Técnica Nª 85 de al localidad cordobesa de Estación General Paz (a 35 kilómetros de la capital) y Ana María Stegman (Primaria Nª 7 del barrio Hipódromo de La Plata), en tanto, los alumnos seleccionados son Lisandro Acuña (Colegio ORT de Buenos Aires) y Mario Sánchez (Escuela de Comercio 5005 Juan XXIII de la ciudad de Salta).

Crónica.com.ar dialogó con Gisela Gómez (35 años y también enseña en el Instituto Superior Politécnico de Córdoba) para conocer su historia y expectativas de ser la "mejor maestra del mundo", a través del Premio Global Teacher Prize (entregado por la Fundación Varkey en colaboración con la Unesco).

"El año pasado durante la pandemia, decidí capacitarme para poder diseñar mi propuesta de enseñanza de aprendizaje desde la virtualidad, entonces con la Fundacion Varkey entré en contacto, porque ellos dan muchas capacitaciones y la empecé a seguir en las redes sociales, y en principio de año me encuentro con un Flyer donde convocaban a docentes para el Global Teacher Prize, asi que se le comenté a mi directora y me dijo que sí, que nos anotáramos, que no perdíamos nada, así que ahora estamos en el top 50, muy felices", dijo la docente que quedó entre las mejores 50 del planeta.

Camino a la gloria

Cabe destacar, que Gisela y Ana fueron elegidas entre más de 8 mil postulantes de 121 países de todo el mundo, y en el caso de Mario y Lisandro, la selección se dió entre 3.500 alumnos procedentes de 94 naciones.

Consultada sobre cómo vivió el momento de ser elegida, la maestra sostuvo que "fue muy lindo el momento porque me hicieron una videollamada tres personas que no tenía registrada, y pensé que era un estudiante que me estaba haciendo una broma, porque estaba hablando justo por Whatsapp con ellos, y atiendo por teléfono y empezaron a aplaudir y me comunicaron que había quedado dentro del top 50 de los mejores docentes del mundo".

Gisela agregó que "no hay categorías porque uno tiene que llenar una encuenta muy exhaustiva donde te preguntan cuestiones personales, trayectoria académica, laboral y después me hicieron entrevistas virtuales con gente del jurado que conforman este evento hasta llegar al Top 50, pero no hay categorías, pueden ser maestras de primario, secundario o de varias modalidades".

En tanto, en el mes de octubre habrá otro filtro, ya que se anunciará a los 10 candidatos para ganar el suculento premio, y en noviembre en la ciudad de París se sabrá quien es el vencedor de la competencia. Siguiendo con este tema, aún se sabe si será de manera presencial la entrega o virtual, ya que todavía se está tratando el tema.

Gisela Gómez espera nerviosa la decisión de octubre.



Volviendo a Gisela, la docente hace 10 años que es docente, da clases en el IPET número 85 "República de Italia" de la localidad de Estacion General Paz (3000 habitantes), y que es una escuela con especilidad técnica con especialidad en la industria de los alimentos, y además trabaja en el Instituto Superior Politécnico de la ciudad de Córdoba, que son carreras técnicas terciarias con modalidad virtual.

Finalmente, la maestra cordobesa argumentó que "estos días estuve bastante nerviosa porque uno como docente no está acostumbrada a tanta atención de los medios de comunicación, no estoy comiendo mucho, pero creo que con el paso de los días se va a ir calmando más, y todavía no tuve tiempo de pensar en octubre por la vorágine, pero creo que va a ser un momento especial y motivador para mis estudiantes, eso lo quiero destacar también, para mis estudiantes, mis compañeros de que es algo que no esperábamos, que venimos trabajando desde hace mucho tiempo con empeño, pero nunca pensando en esto porque no estaba dentro de nuestro conocimiento, estamos felices".

POR G.A.