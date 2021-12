El mundo de la divisiones inferiores guarda historias de sacrificios, fracasos y logros para llegar a ser un jugador de nombre en el fútbol, aunque también este planeta está rodeado de situaciones particulares y pintorescas como ocurre en el club Argentinos Juniors.

El protagonista de este cuento es Ulises Cáceres Martínez, quien tiene 6 años y se hizo famoso en las redes sociales por jugar al fútbol con chupete. Es que el habilidoso número 10 del "bicho" de La Paternal, no sólo llama la atención por su juego sino porque no se quita ni por un momento el mordillo incluso dentro de la cancha.

“El chupete es fundamental para él. Sin el chupete no está tranquilo, no duerme... Como le dije al Profe de Argentinos, con el chupete juega mejor”, dijo su padre Ariel de 26 años, que desde hace dos años y medio limpia pasillos en Fuerte Apache junto a su hermano.

“Con lo poco que cobramos podemos comer. Siempre decimos que mientras tengamos para comer y llevar a los chicos al club, nos conformamos. Hay días que tenemos y días que no. A veces vamos con las botellitas de agua y sin carga en la Sube. A Ulises, cuando alguna vez no le pude comprar una empanada o tomar un helado, le expliqué que a veces hay y a veces no. Somos humildes y muy creyentes, hay un Dios grande que un día nos va a recompensar”. agregó el hombre a Infobae.

"Chupete" usa la 10 en Argentinos Juniors (Facebook).

Cabe destacar, que Ariel y Jorgelina (quien trabaja en una fábrica de envases de perfume) se juntaron hace 11 años y antes de "Chupete" concibieron a Adriel, que tiene 10 años y ataja en las infantiles de Vélez. Hace un año y cuatro meses tuvieron a Melody, la más chica de una numerosa familia en la que el fútbol reluce como principal pasión.

Es interesante repasar que empezó dando sus primeras patadas a la redonda cuando tenía 2 años y medio en el club Santa Clara, donde todavía juega al baby fútbol al igual que su hermano. Allí contó con un padre futbolístico como el profesor Walter, que completó el don de Ulises para el fútbol con los valores de respeto, humildad y compañerismo.

Ulises Cáceres: uso del chupete

Lo cierto, es que Ulises patea con la derecha, pero usa las dos y en cancha chica se pone la número 21 y en la grande le gusta la 9, aunque le dan la 10 y generalmente lo hacen jugar suelto en el ataque.

“Tiene mucha energía, va y viene todo el tiempo. Y cuando la agarra en mitad de cancha, le da para adelante”, contó su papá, que otra vez detalló la debilidad por el chupete. “Antes usaba un collar en el que tenía 5 ó 6. Tiene un chupete abajo de la cama, otro en la cocina; por toda la casa hay. Sabemos que no lo recomiendan, por los dientes y el paladar, e intentamos sacárselo, pero no dormía, se la pasaba toda la madrugada despierto y tampoco comía”, explicó.

En un primer momento, los entrenadores de Argentinos le recomendaron que no se entrenara y jugara con el chupón en la boca, por temor a recibir algún pelotazo o que se lastimara en alguna caída, pero fue su propio padre el que los alentó a que lo habilitaran a usarlo mientras jugaba porque así se sentía más cómodo. “No tiene vergüenza para nada de usarlo”, aseguró Ariel.

Ulises coordina la actividad escolar matutina con los entrenamientos vespertinos de uno y otro, por ejemplo los lunes, miércoles y viernes son los días de ejercitación; sábados y domingos tocan los partidos, lo que más le gusta a Ulises. “A los padres que tienen chicos como yo a los que les gusta el fútbol les digo que no bajen los brazos, que los lleven a entrenar si son felices con eso. El fútbol es lo más lindo”, expresó.

Como Diego Maradona, Ulises tiene un sueño

“El sueño de Ulises y Adriel es llegar a Primera. Siempre hablan de que se van a enfrentar y también de jugar juntos. Se desafían: uno dice que le va a hacer un gol y el otro que le va a atajar todo. Lo más importante para mí es que tengan en su cabeza la idea de divertirse”, relató su padre. "Chupete" recién ahora empezó a mirar más fútbol, pero lo que más le gusta es ver videos con los goles de Messi.

“Somos una familia muy humilde y respetuosa. Lo primero y principal para nosotros es eso y el colegio. El sueño de mis hijos es llegar a Primera y ayudar a la gente que más necesita. Eso les enseñamos. Si lo pueden cumplir sería buenísimo y, si no, los acompañaremos en lo que quieran hacer”, concluyó Ariel.