Este miércoles, Winfried Fallon Noriega publicó en su cuenta de Instagram el video del ataque discriminatorio que sufrió a manos de sus vecinos, quienes golpearon a Winfried y a su madre por su identidad de género y patología médica.

Luego de compartir las brutales imágenes, Winfried realizó un poderoso descargo en sus historias de Instagram: "Siguen habiendo personas que te siguen agrediendo por tu sexualidad, género y además por tu discapacidad diferente. Eran temas que, supuestamente, ya se habían tratado, pero lamentablemente no fue así", resaltó la víctima.

Winfried se identifica como persona no binaria, etiqueta que fue recientemente agregada como opción en el DNI argentino. Las personas no binarias no caen dentro del conocido binarismo de género, al no percibirse como totalmente hombre o mujer. Winfried también convive con un tipo particular de autismo llamado Síndrome de Asperger.

Ambas condiciones fueron el blanco del hostigamiento de los vecinos, trato que según las declaraciones de la víctima no eran nuevos. El propietario de la vivienda que Winfried y su madre estaban dejando la mañana del ataque habría maltratado verbalmente a la mujer varias veces, y no era la primera vez que los vecinos de La Plata dirigían comentarios discriminatorios hacia Winfried.

#laplata Un joven no binario denunció a un grupo de vecinos por un violento acto de discriminación que incluyó golpes e insultos por su elección sexual y de salud, puesto que tiene Asperger. Se llama Winfried Fallon Noriega y es estudiante de Comunicación Social en la UNLP. pic.twitter.com/n1QfdVIpKC — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) September 9, 2021

Luego del brutal ataque, la víctima se dirigió a la comisaría 16 para tramitar una denuncia. Winfried se presentó con el nombre que figura en su DNI por miedo a discriminación por parte de la policía; por suerte, ese no fue el caso: "Quiero dar un agradecimiento a dos polícias mujeres que me ayudaron y me aceptaron en mi discapacidad, identidad de género y sexualidad; y que por primera vez, por más de no tener el DNI como persona no binaria, me dejaron firmar con mi nombre como persona no binaria. Eso es algo que agradezco con todo el corazón", agregó en su descargo.

Desde la viralización de su caso, Winfried utilizó su plataforma para pedir justicia e inspirar un cambio en la sociedad y sus actitudes para con las identidades disidentes: "La lucha no es algo que termina hoy, sino algo que tenemos que seguir haciendo entre todes, porque lamentablemente hay gente que tiene muy malas intenciones y que ni siquiera se preocupa en formarse para respetar a cada ser humano y ser vivo que hay en esta tierra".

"Realmente no encuentro forma de hacer justicia más que haciendo hoy la denuncia, pero vuelvo a repetir es gente que tiene muy malas intenciones y tengo mucho miedo por mí y por mi madre", señaló el estudiante de Comunicación Social, agregando: "No quiero que otro chico con una capacidad diferentes, diversidad de género, o una sexualidad que no cumpla con la norma, sea agredido nuevamente".