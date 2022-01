La cumbre de la carrera de Francisco Serra se dio junto con su banda Pancho y la Sonora Colorada en 1995 con el éxito "Cachete, Pechito y Ombligo". Sus primeros pasos en la industria de la música se ubican a principios de los 80, en Santa Fe.

Era parte de un trío New Wave que la rompía. Su mayor inspiración era The Police. Se llamaban Desliz y su guitarrista era Francisco Serra, un muchacho que se había formado en el folclore "mi viejo me mandó a aprender porque le gustaba que tocara mientras la familia comía", contó. Sin embargo, un día descubrió a los Beatles y se le torció la vida: lo suyo sería el rock n’ roll.

Este nene que entretenía a la familia en los almuerzos, con el tiempo grabaría con JAF y León Gieco y sería plomo de Memphis La Blusera, Silvina Garré y nada menos que Luis Alberto Spinetta. Y también formaría un grupo con el que vendería más de 300 mil discos y cuyo mayor hit sonaría hasta el abuso en radio, en televisión. El disco no era tan rockero ni él a esa altura se lo conocía como Francisco Serra. Se trataba de "Cachete, pechito y ombligo", éxito imperecedero de Pancho y la Sonora Colorada, la banda de cumbia con la que aquel violero modernoso de los 80 se ganó la vida en la década siguiente.

La historia de esta canción según los integrantes de Pancho y la Sonora Colorada, es que fue un tema de relleno para completar un álbum. La sorpresa fue que terminó vendiendo más de 300 mil copias gracias al impacto de "Cachete, pechito y ombligo". Tanto es así, que con la pandemia, Francisco Serra grabó una versión del tema en clave tanguera y rebautizada “Codito con codito”, en alusión al saludo popularizado durante el Covid-19.

El enorme éxito de la canción en el año 1995 hizo que invitaran a Pancho a los programas más exitosos de la televisión argentina. Aumentó así su popularidad asistiendo . Almorzando con Mirtha Legrand, al living de Susana Giménez, a Movete con Carmen Barbieri, el verano en Mar del Plata junto a Juan Alberto Mateyko, y al escenario de VideoMatch conducido por Marcelo Tinelli, donde también fue víctima de la cámara oculta que tramaba Valeria Lynch. Llegaron a ser Disco de oro en Chile, Perú y Colombia.

Francisco "Pancho" Serra murió el 4 de enero de 2022 en Córdoba.

En 1996 lanza otro tema con un poco menos de popularidad que su anterior hit llamado La colita. Grabó sus discos bajo el sello Columbia y Sony donde también incluían otras canciones como El venao, El chicle, La gallinita, Tu Que Te Creías, El Caballito, Santander de Batunga (Tropi Dance Version), Agarra la onda Lupe, entre otros.

Ya en el año 2013 integró la obra Los Magníficos, junto a Marixa Balli, Alcides y Pocho La Pantera, donde cada uno se daba su espacio para interpretar sus famosos hits.

Con el tiempo, Serra se alejó de los medios para residir en Córdoba durante veinte años. El líder de Pancho y la Sonora Colorada tenía 61 años al morir el 4 de enero de 2022 y padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

