El azar convirtió en millonario a un apostador que acertó los seis números el sorteo de la modalidad “tradicional” del Quini 6. El destino lo premió por haber elegido en la jugada del 6 de octubre la secuencia 16-28-31-35-39-40.

Pero los días pasan y el ganador no aparece. Es un pozo de $55 millones el que puede reclamar. No se sabe si aún no lo hizo porque no se enteró o debido a que espera unos días a que baje el fervor, sobre todo por su seguridad.

La boleta se jugó en la agencia 45, "La llave de la fortuna", ubicada en la calle 25 de Mayo 717 de la ciudad rionegrina de Viedma. Y sus dueños también recibirían un reconocimiento económico como vendedores pero, para eso, tiene que aparecer el apostador.

El frente de la agencia donde se vendió la boleta ganadora (Gentileza RioNegro.com.ar).

Por su parte, Sandra Lauriente, al frente de la agencia, contó en las últimas horas que cree que el beneficiario no es un cliente fijo, al menos por el registro que lleva el local.

"Nosotros tenemos en el negocio apostadores que dejan siempre su Quini 6 y Loto fijos”, sostuvo en diálogo con Radio Noticias (FM 105.5). Y agregó: "Entonces, como sabemos que se vendió en nuestro negocio, lo que hacemos es controlar".

"Cada vez que hay un sorteo se controla para ver si se jugó acá y si tenemos el cupón nosotros. Pero, en este caso, se trata de un apostador que pasó por el negocio porque no lo tenemos en la carpeta que tenemos fija nosotros de todos los Lotos y Quini de la semana. Es alguien que no es un cliente fijo", detalló.

La mujer añadió: "Lo que sabemos es que el ganador jugó acá y estamos esperando que llegue alguien con el cupón ganador".

"La persona tiene que venir, se verifica que es el ganador y, luego, hay que comunicarse con Lotería porque hay que pedir que se haga la transferencia desde Santa Fe, de donde es este juego, para que ellos le transfieren a Lotería de Río Negro y, luego, a la persona ganadora”, explicó.

¿Cuando se vence el plazo para reclamar el premio?

Lauriente precisó que hay 15 días de plazo para presentarse como ganador, por lo que el apostador tiene hasta el jueves próximo para hacerlo.

Ante esto, resaltó que ya pasó que hubo personas que ganaron y nunca se enteraron o perdieron la boleta. “Muchos juegan, la guardan (a la boleta) y no la controlan”, aseguró. Agregó que es la segunda vez que sale un premio grande en su agencia. “En 2016 vendimos le Loto de 22 millones”, finalizó.