En la nueva era digital, todo se mueve rápido y no hay tiempo para nada, pero los buenos modales todavía no pasaron de moda. Esta fue la conclusión de cientos de usuarios de Twitter que comentaron sobre la mala experiencia que tuvo una profesional de la informática con un joven que le pidió ayuda por Internet.

En el tuit viral, Florencia Rueda compartió: "Me escribió uno para mandarme el CV y preguntarme si estaba bien hecho. Además me pidió consejos para conseguir su primer empleo en IT. Me tomé el tiempo para hacerle modificaciones, aconsejarlo y explicarle cómo completar su perfil en LinkedIn. ¿Saben qué me respondió?". El joven había agradecido la ayuda de la profesional con un solitario emoji del pulgar arriba.

"Primero me re calenté", expresó Rueda en otro posteo. A pesar de la falta de cortesía, sin embargo, no le dio más vueltas al asunto evitando regañar al joven: "Yo hice lo correcto. Pasan muchas veces estas cosas, así que me quedo tranquila porque mi accionar fue bueno". El resto de los usuarios de Twitter, por otro lado, tenían un par de cosas que decir en los comentarios del tuit que no tardó en volverse viral.

¿La mala educación es generacional?

Entre las más de 11 mil interacciones que recibió el posteo, varios de los internautas relacionaron la falta de cortesía del consultante con su edad, definida en el posteo como "joven": "Será generacional? Da para zarpado hilo el tema de la conjunción de generaciones en la que nos encontramos, donde toca trabajar con gente q tuvo desde el primer teléfono fijo de una ciudad y hoy tiene el último iPhone o nenes que no bancan ni un vídeo en Youtube, lo ven 2x", acotó una cuenta.

"Sabés qué pienso? Más q desagradecido es maleducado. En estas cosas tb se nota la falta de educación. Es notable eso. Todo el tiempo lo observo. Se acabaron los buenos modales. Llámenme Mabel o vieja chota. Es desolador el panorama", agregó otro usuario. "Son muy cortos... no dimensionan nada. Se manejan como si todo fuera un chat. Minimo esfuerzo. es generacional", aseguró un tercero.

Mientras el argumento generacional recibió su apoyo, algunos internautas observan el problema con otra lente: "No es generacional, aparte de mis hijos conozco muchos jovenes y adolescentes super educados", defendió un internauta.

Otra cuenta se separó del debate etario, resaltando que el problema del "por favor" y "gracias" es universal: "Yo creo que muchos lo ven como algo expeditivo y canchero, pero son maleducados. A mi me pasa que te mandan mensaje y te ponen. "Precio" "Info" Hola, por favor y gracias se fueron a la montaña".

La educación no pasó de moda

Entre memes y opiniones controversiales, también aportaron al momento viral algunas personas que experimentaron la falta de cortesías. Un usuario compartió la increíble respuesta que recibió de un superior cuando se le pasó dar las gracias por un favor recibido:

"Una vez me colgue en agradecer una información y me aleccionaron muy bien y nunca más me olvide. Te comparto lo que me dijeron, podes usarlo libremente. pd.: X fue a la persona que le falté el respeto", escribió junto a una captura del mensaje.

Tampoco faltaron los comentarios de la gente que recibió la falta de educación de los demás: "Una vez me ofrecí a ayudar a una ex compañera que la veia pedir recomendaciones para conseguir trabajo. La ayude con el cv, sobre que skills clave mejorar para tener una oportunidad y me respondió "ok" a los días me volvió a escribir pidiendo consejos y ni le respondi", compartió otra internauta.