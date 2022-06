Una de las referencias ineludibles en materia de relato deportivo es la del comentarista, con pasado en radio y televisión, Fernando Niembro. Sin embargo, sus pergaminos profesionales no invalidan el hecho de que de un tiempo a esta parte, salieron a relucir muchos de sus comentarios sin contexto o fueras de lugar.

¿Qué pasó ahora con el ex Fox Sports y pareja de cabina de Mariano Closs? Durante una transmisión de ESPN Premium, donde se trasmitía el encuentro entre San Lorenzo y Arsenal —en el Nuevo Gasómetro—, Niembro se volvió a convertir en tendencia.

En Twitter, el apellido del comentarista escaló hasta las primeras posiciones de los "Trending Topics". "Muchachos del VAR, no se enamoren, por favor... Hagan jugar el partido rápido, fue clarita la jugada, termínenla allá en Ezeiza... No sé si se aburren, si quieren participar, qué sé yo, es clarita la jugada, termínenla con eso...", inició en su alocución.

Pero el repudio no llegó ahí, sino al final de su controversial editorial, en el que cayó de lleno en el terreno de la misoginia: "Ojo que yo soy defensor a muerte del VAR, el VAR es necesario en el fútbol argentino. El problema es creer que es una chica de 17 años", sentenció

Luego de su desagradable enunciado, su nombre tardó algunos segundos. Allí Niembro comenzó a ser fuertemente criticado en las redes sociales. Pese a lo aberrante del caso, la transmisión del partido continuó como si nada hubiera ocurrido.

Los antecedentes de Fernando Niembro al aire

"Simeone está a punto de ser campeón. Él te dice: 'Yo te regalo la posesión, no me interesa, tengo otra manera, otra forma'", había comentado el periodista en medio de un duelo entre Palmeiras y Defensa y Justicia.

Además, prosiguió: "Es una ecuación estética, te gusta o no te gusta. Son como las gordas de Botero, o las gordas de Fellini, ¿sí? Uno podría decir desde el punto de vista estético, 'esta escultura no me gusta'. ¿Por qué? Porque no tiene las clásicas medidas de una mujer. Pero es arte lo de Botero, es realmente un arte, y esto es lo mismo".