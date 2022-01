Después de seis años y medio, Rocío Moreno confirmó que su relación con Paulo Londra se acabó. La cordobesa, embarazada de ocho meses de la segunda hija del cantante, rompió el silencio en una entrevista con Teleshow donde compartió detalles de los últimos meses de su relación con Londra, que se encuentra en Estados Unidos intentando regresar a su música.

Según detalló la influencer, la pareja tuvo una importante crisis a mediados del 2020 tras el nacimiento de Isabela, su primera hija, pero enmendaron su relación luego de que Londra expresara su arrepentimiento: "Apostamos a la familia y proyectos, creí sus promesas y decidí apostar", recordó Moreno a la hora de contextualizar cuándo comenzaron a surgir sus problemas.

.

Sin embargo, Londra no habría estado presente para transitar junto a ella su segundo embarazo. La influencer confesó que Londra estuvo ausente para los controles habituales y los turnos en el pediatra de su hija mayor, tras haber regresado a las "andanzas y un ritmo de vida no compatible con la rutina familiar".

"Empezó a salir más, a juntarse con amigos. No es que yo no quiera que se junte, el tema es que estaba ausente en la casa y cada vez volvía más tarde o prácticamente no volvía a casa, y se quedaba en la casa de los padres para que yo no viera los horarios y cómo volvía", contó Moreno.

Londra y Moreno estuvieron en pareja desde la secundaria.

La joven de 23 años aseguró en su duro relato que, en una ocasión, llegó a temer por su embarazo: "Recuerdo una madrugada que yo, descompuesta, le pedí que volviera para ayudarme (estaba con su hija de un año) y dijo que llamaba para fastidiarlo. Terminé jugando con Isabela descompuesta, y apareció a la mañana. Yo no soy de esas personas como me dijeron de su familia que ‘mientras tenga la plata y el pan’ no me tengo que preocupar, no quiero eso para mis hijas".

La última gota fue el viaje de Londra a la ciudad de Los Ángeles, del cual Moreno no supo nada hasta que vio las fotos en sus redes sociales. Finalmente, la madre decidió poner su salud y la de su embarazo primero: "Yo no quiero estar mal, no debo permitírmelo porque tengo una bebé y otra en camino y no puedo transmitir angustia a la bebé que tengo en la panza".

La pareja tiene una hija, Isabela, de un año y medio.

Hoy, separada del cantante y recibiendo el apoyo de su familia para atravesar el embarazo, la cordobesa asegura que no sabe cuándo Paulo regresaría a la Argentina, o si estará o no en el parto de su segunda hija. "No elijo vivir así, ni para mí, ni para mis hijas. Hoy tengo unas sensaciones de enojo y angustia... soy una explosión de sentimientos. Ya no sé si me interesa tener esa charla, seguramente la tendremos, hoy digo ¿para qué? Pero la vamos a tener que tener por el bien de las nenas, nos une una relación de por vida, pero ya no hay nosotros", cerró.