El influencer Santiago Maratea se hizo eco de las declaraciones de Flavio Azzaro, quien tuvo desafortunados comentarios sobre la comunidad LGBTIQ+. ¿Cuándo ocurrió esto? Al tratar el atentado al emblemático bar "Maricafé", ubicado en el barrio porteño de Palermo.

El periodista y conductor cuestionó el hecho de que existan locales gastronómicos pensados únicamente para determinadas comunidades. Es por esto que Santi Maratea salió al cruce de Azzaro en su cuenta de Instagram.

Santi Maratea llegó a su apogeo mediático tras encabezar una campaña solidaria para Emita, una nena que necesitaba un remedio sumamente costoso.

“El chabón encuentra la manera de aclarar que le gustan las mujeres, que no conoce nada del mundo gay y que le gusta su compañera. Tranquilo, rey. Parece que te ponés nervioso”, empezó a cuestionar el influencer de redes sociales.

Por otra parte, arrojó: “Si a un hombre se le cuestiona o si siente que su sexualidad se cuestiona tiene que arrancar a desviar un tema que es importante para hablar de su sexualidad. Todo responde a la masculinidad frágil”.



“Hay muchas de las cosas que hacen los chabones que son machistas y demás que las hacen para que no crean que les gustan otros chabones. El estereotipo se repite”, analizó y agregó: “Si en una sociedad que me juzga más por no ser heterosexual que por ser machista por qué querría dejar de serlo si me es negocio”.

Azzaro, por otra parte, le contestó a Maratea por Instagram y este decidió compartir una captura de la charla. “¿Y si soy p... y no lo admito? ¿Qué onda? ¿No puedo estar sufriendo?”, le escribió por mensaje directo el periodista. “Obvio”, le respondió concluyente Santi. “Ves que no hay que ser tampoco tan literal”, contestó enérgico el periodista deportivo, frente a lo que el influencer contestó con ironía: “Si sos p... y estás sufriendo, hay un café que te va a recibir”.