Hace casi un mes se conoció la historia de Fabián Mestre, el joven de 25 años con hipoacusia bilateral que es peluquero y realiza cortes solidarios en comedores de barrios humildes de la ciudad de La Plata. Además, el platense lleva adelante la construcción de su propia casa, por la que lucha día a día. Por eso, en los cortes de pelo y barbería que realiza no pide dinero a cambio, sino ladrillos y materiales de construcción para empezar a levantar su hogar.

La historia de Fabián tuvo una enorme repercusión en las redes sociales y en los medios de comunicación, al punto que llegó a oídos del influencer Santi Maratea, quien es conocido por encabezar distintas iniciativas solidarias.

Así fue que una vez más el instagramer se puso al hombro esta causa e inició una campaña para ayudarlo a cumplir su sueño y que pueda construir su hogar.

Cabe destacar que Maratea también encabeza el proyecto solidario de ayudar a una cuidadora de perros y gatos para que pueda construir un refugio animal.

"Además de hacerle la casa a Eli, también queremos que sobre plata para donar a muchos refugios de Argentina, pero me crucé con una noticia de un tipo de La Plata que vive con la hija y corta el pelo para poder construir una casa", escribió Maratea en las redes sociales. Por eso, su objetivo consiste en reunir unos 15 millones de pesos.

En muchos medios, Fabián había expresado "que pasó por buenas y malas", y "que le hizo frente a la discriminación que sufrió por su hipoacusia y que siempre se propuso salir adelante".

"Me pone muy feliz lo que estoy haciendo, a pesar de que muchos me discriminen, hacer esto es un alivio para mí, el país la está pasando mal, no todos tenemos trabajo, y la gente lo está sufriendo mucho", comentó.

Según manifestó su deseo es “ayudar a la gente y que sus hijos tengan su corte gratis". "Hoy un corte de pelo parte desde 250 a 300 pesos y no toda la gente puede pagar eso. Yo quiero darles la oportunidad de cortarles gratis en todos los comedores de la Ciudad de La Plata", agregó.