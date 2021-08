La herencia por los bienes y el dinero de Diego Maradona sigue siendo un tema de debate y discusiones por parte de aquellos que son herederos y otros que averiguan si lo son, tal es el caso de Santiago Lara, quien dice ser hijo del astro futbolístico pero al parecer recibió un revés que cambió sus planes.

Es que el periodista Carlos Monti sostuvo en el programa "Nosotros a la Mañana (eltrece)", que el examen de ADN por paternidad dio negativo: “Acaba de salir la pericia en los tribunales. Esto impacta sobre la sucesión, porque es un heredero menos para repartir”, anunció el comunicador.

Furioso por este trascendido, el joven hizo su descargo en un audio que le envió a Luis Ventura al aire de "A la Tarde (América)". “¿Viste que andan diciendo que me hice el ADN? Bueno, en su pu... vida exhumaron el cuerpo de Diego o me sacaron sangre. No sé quién le habrá dado la información a Carlos Monti, pero son calumnias e injurias”.

Luego, añadió: “Creo que me merezco un derecho a réplica contra esa persona y explicar por qué no soy negativo”.

Santiago Lara: enojo con varios

Con la furia a cuestas, Lara apuntó contra el panelista y dijo que “nunca hubo un ADN ni con Diego JR. ni con Jana, ni conmigo, ni con Eugenia. Pero bueno hay que aprovechar este momento de revuelo que la gente está como loca y estoy en la punta de mira. Si querés ser parte de este ‘one shot’ contra Carlos Monti, te banco”.

Cabe destacar, que Santiago nació el 3 de junio de 2001 y es oriundo de la ciudad de La Plata, y pese a que creció creyendo que su papá era Marcelo Lara, su madre le dijo que en realidad era Maradona y eso lo motivó -a partir de 2014- a comenzar una lucha para conocer su verdadera identidad.

Santiago Lara y su "parecido" a Diego Maradona (Archivo).

“Un día subí una foto a Facebook y en la revista Caras aparece mi cara con la frase ‘Santiago Lara, el supuesto hijo platense de Diego Armando Maradona’. Antes de su muerte, mi madre -que se tenía que sacar el respirador para hablar- frente a un grupo de abogados dijo que yo era el hijo de Diego”, se le escuchó decir al joven.

Cuando Maradona murió, Lara pidió ante la Justicia la exhumación del cuerpo para poder realizarle prueba y así comprobar o no la filiación.

Diego Maradona: respuesta de la familia

Volviendo a la prueba, Monti explicó que los abogados de Lara tienen dos caminos: aceptar este resultados definitivamente o apelar: “A mí me cuentan desde tribunales que lo que van a hacer es quedarse quietos y aceptar esta resolución”, informó.

En tanto, la familia del Diez se enteró rápidamente del resultado pero la única que habló fue Dalma Maradona, que se mostró muy picante en un mensaje que le envió a Ángel De Brito. “¿Otro más que no es? No tengo idea, yo me ofrecí para hacerme el ADN con el que necesitara y nadie quiso, porque había varios casos pendientes. Igual este caso ya lo sabíamos en la familia porque el papá biológico de Santiago Lara había hablado con nosotros para decir que todo esto era una mentira”, expresó.