Ante la reciente salida de una oleada de usuarios, Netflix se encuentra estudiando un nuevo proyecto, con el fin de retener a quienes todavía continúan confiando en la plataforma de Streaming líder en el mundo.

Las infinitas quejas, sumado de las múltiples bajas de suscripciones, llegaron luego de que la compañía anunciara que comenzará a cobrar a quienes elijan compartir la cuenta de Netflix. Debido a ello, desde la plataforma se encuentran ideando un proyecto para evitar el descontento de todos sus clientes.

Es por esto que, la empresa de entretenimiento anunció, en las últimas horas, que espera lanzar el próximo plan "low cost" a principios del próximo año. Esta nueva función comenzará a estar disponible en algunos países, en un primer momento.

Algunas películas y series serán eliminadas.

A pesar de que aún no especificó realmente de qué se trataba este próximo plan, o cuáles iban a ser sus principales funciones, se estima que el proyecto "low cost" traiga beneficios. De hecho, fueron varios los usuarios que ya especularon al respecto, debido a que su propio nombre hace referencia al "bajo costo".

A través de una carta a inversionistas -la cual fue publicada por la revista estadounidense "Deadline"-, Netflix anticipó algunos detalles de sus próximos cambios dentro de la plataforma: "Como la mayoría de nuestras nuevas iniciativas, nuestra intención es implementarlo, escuchar y aprender, e iterar rápidamente para mejorar la oferta".

Qué se sabe del nuevo plan "low cost" de Netflix

Respecto a los primeros países que podrán gozar de los beneficios del nuevo plan, la compañía adelantó: "Probablemente, comenzaremos en un puñado de mercados donde el gasto en publicidad es significativo", y agregó luego: "Nuestro negocio de publicidad en unos pocos años, probablemente, se verá muy diferente de lo que parecía el primer día”.

En ese sentido, explicaron que su plan de suscripción con anuncios no contará con los mismos contenidos que ahora: "Si lanzamos el producto hoy, los miembros en el plan de anuncios tendrían una gran experiencia. Eliminaremos contenido adicional, pero ciertamente no todo, pero no creemos que sea un freno material para el negocio”.

La nueva propuesta de Netflix.

A pesar de que, según adelantaron las autoridades de la empresa de negocios, el próximo plan no contará con los mismos beneficios que los que tiene ahora, lo cierto es que los cambios no serán tan abruptos, por lo que los clientes no se verán perjudicados.

Para traerle tranquilidad a los usuarios, el coCEO de Netflix, Ted Sarandos, explicó que los contenidos más elegidos dentro de la plataforma no serán eliminados: "Hay algunas cosas que no sacaremos, sobre las que estamos hablando con los estudios", contó.