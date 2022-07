En la antesala del inicio de las vacaciones de invierno en Buenos Aires, es clave tener agendados los estrenos que llegan a los catálogos de las plataformas como Netflix para las semanas venideras.

En este sentido, la plataforma dio a conocer un listado con las flamantes novedades que se sumarán en las próximas semanas y son una destacada posibilidad para sus usuarios, que tanto las esperaban.

Netflix, luego de consumar esperados estrenos como una nueva temporada de Stranger Things o de películas como Érase una vez en Hollywood y Tiempo de valientes, propone a sus usuarios disfrutar de estas cuatro nuevas series de variada temática.

Las cuatro series que estrenará Netflix en las próximas semanas

Desparejado

Neil Patrick Harris protagoniza este estreno de Netflix.

Este drama y comedia estadounidense está protagonizado por el actor de How I Meet Your Mother Neil Patrick Harris. La serie fue creada y producida por Darren Star (creador de series como Sex & the City y Emily in Paris) y Jeffrey Richman.

La historia se centra en la vida de Michael, un hombre que es abandonado por su novio tras 17 años. Agente inmobiliario en Nueva York, deberá enfrentarse a la perspectiva de volver a empezar -y tener citas- a los “cuarentaitantos”.

Tendrá su estreno en Netflix el próximo 29 de julio.

Sandman

Netflix sumará 11 capítulos de Sandman.

Una de las apuestas más fuertes de este año para la plataforma, sin duda es esta serie fantástica creada por Neil Gaiman y publicada por DC Comics, la cual contará con 11 capítulos.

La historia se centra en Sandman, un ser poderoso que es la encarnación de las imágenes oníricas. A través de él conoceremos diferentes historias del pasado y cómo uno puede aprender de sus propios errores.

El protagonista deberá reconstruir los desastres sucedidos en su reino durante su ausencia mientras planea un plan de venganza para sus captores. Para poder hacer esto, primero tendrá que recuperar sus amuletos de poder, que han sido desperdigados por el universo.

Tendrá su estreno en Netflix el 5 de agosto.

Locke & Key

Netflix trae la tercera y última temporada.

El final de esta serie está a la vuelta de la esquina. La adaptación de los cómics de Joe Hill y Gabriel Rodríguez tendrá una tercera y última temporada, que ya está en camino.

Su trama inició con el asesinato del padre de tres hermanos, que se ven obligados a mudarse a la casa de la familia de su esposo, la Key House. Allí, los protagonistas descubren misteriosas llaves en toda la casa que se pueden usar para desbloquear varias puertas de manera mágica, pero una entidad demoníaca también intentará llevar adelante sus planes por el mismo medio.

Tendrá su estreno en Netflix el 10 de agosto.

Yo nunca

Netflix estrenará la tercera temporada en agosto.

La tercera temporada de esta exitosa serie juvenil creada por Mindy Kaling llega a Netflix. La misma continuará con el relato de las aventuras de su protagonista, Devi, como adolescente.

Tras los eventos de la segunda temporada, muchas preguntas han quedado sin respuesta y promete traer una montaña rusa de emociones. Es probable que en esta tercera entrega vivamos la lucha interna de uno de los personajes por aclarar sus sentimientos y su relación con Devi.

Tendrá su estreno en Netflix el 12 de agosto.