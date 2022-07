Netflix sumó a su catálogo de streaming una producción que tiene todo para ser un 10, pero el ingrediente estrella es que reúne dos de los actores más queridos de Hollywood, Brad Pitt y Leonardo DiCaprio.

Así es, la famosa película "Había una vez en Hollywood" ("Once Upon a Time in Hollywood", en Estados Unidos), ganadora de dos premios Oscar y que logró varias nominaciones en 2019, ya está disponible para ver desde la comodidad de tu casa.

El servicio para ver series y películas integró esta producción que dura 2 horas y 41 minutos y que realmente es un verdadero éxito del género drama y comedia.

El film está dirigido y guionado por Quentin Tarantino. En tanto, el elenco está integrado por figuras como Margot Robbie, Al Pacino y Margaret Qualley, entre otros.

Un dato importantísimo para tener en cuenta, es que la película es apta para mayores de 16 años. Por su parte, DiCaprio declaró que el film “es una carta de amor a Hollywood”.

Sinopsis de la película Había una vez en Hollywood

A finales de los 60, Hollywood empieza a cambiar y el actor Rick Dalton trata de adaptarse a los nuevos tiempos. Junto a su doble, ambos experimentan problemas para modificar sus hábitos, debido a lo enraizados que están. Al mismo tiempo, nace una relación entre Rick y la actriz Sharon Tate, que fue víctima de la familia Manson en la matanza de 1969.

A pesar de que el tráiler no adelante mucho sobre esta gran obra, nos muestra la estética brutal que tiene el film, con multitud de homenajes a una época muy turbulenta de Hollywood: los años 60. En esta línea, cabe destacar que además vas a ver por primera vez en la historia a dos leyendas como Brad Pitt y Leo Dicaprio juntos en acción.

Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y el curioso motivo por el que se reúnen a la madrugada

Netflix: Brad Pitt y DiCaprio juntos en la película que ya es furor en las redes sociales.

Además de compartir su pasión por la actuación, la pareja de amigos se volvió muy cercana luego de grabar la película de Quentin Tarantino y ambos desarrollaron el mismo hobby durante la cuarentena: la cerámica.

"Leo se pasa por mi estudio algunas noches. Trae sándwiches de Fat Sal’s con salame, jamón, provolone, pimientos, lechuga e incluso papas fritas, y nos ponemos a hacer cerámica hasta altas horas de la madrugada (…)", relató Pitt hace unos meses al medio inglés The Sun. "Hemos forjado una especie de hermandad que valoro mucho, la verdad", reveló el actor en su momento.