Finalmente "la pelea del año" que comenzó como un desafío en las redes sociales va tomando forma, tras que Jorge "Acero" Cali, confirmara que se realizará en diciembre en el Luna Park y que tendrá un fin solidario.

El representante de artistas y deportistas Christian Manzanelli fue el que subió un video a su cuenta personal de la red social Instagram con un look particular en la que se mostró junto al ex campeón mundial de kickboxing oriundo de Ciudadela, para adelantar esta gran novedad que se viralizó a través de las redes sociales.

"Acá estoy con Acero Cali, socio del Chino Maidana, acabamos de sentarnos y ya pusimos fecha para la pelea para la pelea con Yao Cabrera", afirmó Manzanelli.

"Le quiero mandar un saludo a toda la gente", comenzó Acero. "Estamos con un lindo borrador y cosas que pulir, pero es realizable y les quiero comentar que es algo que va a dar que hablar, sobre todo para los hospitales", cerró en el escueto clip.

Ambos manifestaron que pronto van a dar más detalles y confirmar la fecha exacta en la que se va a realizar este show, una vez que cierren un par de cuestiones contractuales.

El youtuber uruguayo Yao Cabrera, que hace poco confirmó que se casó en secreto con su novia Candela Díaz, mostró su ansiedad por el evento, confesó que si hay algo que tiene pendiente en su vida es ayudar a los que más lo necesitan, mientras que Marcos Maidana sigue entrenando, de vez en cuando "tira alguna bomba" por las redes y se ilusiona con colaborar.

En la ida y vuelta entre los dos, Cabrera prometió volverse a tierras charrúas si pierde el combate, mientras que Maidana aseguró que él "va a pelear en serio".