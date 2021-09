Este martes fue el segundo duelo entre Pasapalabra y 100 Argentinos Dicen. Es que El Trece decidió hacer una arriesgada jugada y mover a uno de sus programas más vistos para competir directamente contra la propuesta de entretenimiento de Telefe.

El lunes, Iván de Pineda se impuso gracias al "especial" en el que Brian Parkinson se midió contra otra de las grandes ganadoras del rosco, Martina Barraza (quien en su momento se llevó el premio mayor en su décima participación). Con los números de rating en mano, decidieron hacer una "revancha" este martes, pero esta vez la audiencia no los acompañó y se puso del lado de Darío Barassi.

Iván jugará al rosco

Sin embargo, a la hora del rosco [que tuvo un nivel inusitado], llegó una propuesta inesperada. A Brian le quedaban pocos segundos en el marcador y Martina seguía pasando, entonces Iván aseguró: "Creo que Martu te está esperando. Siempre que ustedes jugaban les miraba las estrategias para ver cómo jugaban y cómo hacían su estrategia del rosco". Ante esto, la editora de libros le preguntó: “¿Tu estrategia cuál es, cuándo vas a jugar?”.

El conductor hizo una mueca divertida y después de un silencio preguntó: "¿Se animan a un desafío conmigo?". Barraza no se achicó e incluso le hizo una contrapropuesta: "¿Nosotros contra vos o los dos contra vos? Él y yo contra vos sí, yo sola contra vos no", apuntó. "Por acá la respuesta siempre es sí", agregó Brian. "Yo también, cuando quieran hacemos un desafío, así, lúdico, divertido, buena onda", concluyó el conductor tras acotar que la chica “te pica y te levanta la apuesta”. El estudiante de ingeniería en sistemas le aseguró “no la podés correr”.

En Pasapalabra Iván tiro la de que Brian vaya siempre una vez al mes a jugar y se acaba de dar la posibilidad de que el mismísimo Iván de Pineda juegue un rosco pic.twitter.com/pcRPcZgRPu — Pαυℓα (@PaulaMTrejo) September 14, 2021

Sobre el final del programa Iván contó que este miércoles retomarían los programas habituales, pero les propuso armar un “especial” como éste una vez al mes y aseguró que también se encargaría de armar el “gran desafío” de los dos campeones contra él.

¿Quiénes son Brian Parkinson y Martina Barraza?

Brian tiene 32 años, estudia Ingeniería en Sistemas, asegura que está a mitad de carrera pero que le cuesta cursar por sus horarios de trabajo. Pese a su aspecto juvenil e introvertido, es padre de tres niños: Lola, Noah y Bruno. En las últimas semanas usó sus redes sociales para mostrar un lado desconocido hasta el momento, su faceta de cantante. Compartió un cover de "Muchacha ojos de papel", junto al músico Sebastián Tozzola.

Martina tiene 25 años, es oriunda de Villa Celina en La Matanza. Estudió Edición en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y se desempeña como editora de libros. Actualmente también se dedica a ser creadora de contenidos en Youtube, es guionista y co-host en Vezer, un canal de ensayos audiovisuales que nació en la cuarentena.