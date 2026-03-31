Telefe prepararía el regreso de "Tu cara me suena" con Marley: las figuras que podrían acompañarlo

En medio del éxito de "Gran Hermano: Generación Dorada", Telefe avanza con la reorganización de su grilla para este año. En ese contexto, tras abrir la convocatoria para "Popstars", trascendió que el canal de las tres pelotas prepara otro reality musical. Según se supo, "Tu cara me suena" regresaría a la pantalla y ya tendría algunas figuras en carpeta.

El formato, que combina imitaciones, música y humor, aparece como una de las grandes apuestas para el prime time. Aunque todavía no hubo anuncio oficial, dentro del canal hay entusiasmo y el proyecto ya está en marcha para una posible salida entre junio y julio.

Según reveló Guido Záffora en Calabró 107.9, uno de los nombres que suena con fuerza para la conducción es Marley. El conductor ya estuvo al frente del programa en el pasado y habría sido clave para impulsar su vuelta.

En cuanto al jurado, Florencia Peña aparece como una de las figuras casi confirmadas. Su experiencia y perfil mediático la posicionan como una opción fuerte para evaluar a los participantes.

Marley podría conducir la nueva temporada de "Tu cara me suena".

Además, en las últimas horas empezaron a sonar posibles nombres para integrar la nueva temporada. En el streaming "Ya fue todo" deslizaron que Laurita Fernández sería una de las convocadas y que incluso ya habría comenzado con los ensayos.

Si bien restan definiciones, lo cierto es que el proyecto avanza y el canal afina detalles de producción. Todo indica que el regreso de este reality podría convertirse en uno de los platos fuertes de la televisión en los próximos meses.



