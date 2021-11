La modelo y vedette Silvina Luna es una de las mujeres más bellas de nuestro país, y siempre ha sido protagonista de diversas tapas de revistas por sus amoríos o fotos en las cuales posaba en algún sitio paradisíaco, pero hace 10 años atravesó un episodio del cual aún se sigue hablando hoy en día.

Es que en 2011, Silvina sufrió la filtración de un video íntimo que había grabado junto a su novio en un viñedo de la provincia de Mendoza, y durante este fin de semana la influencer se animó a recordar aquella situación con una llamativa postal.

"Hicimos un video para nosotros y un maleducado lo robó y lo publicó. Mi exnovio lo tenía en su computadora, y el video quedó en algún lugar del disco rígido, pero es muy difícil detectar quién pudo haber sido", comentó Silvina Luna en alguna oportunidad en PH: Podemos Hablar (Telefe) sobre el destino de aquellas imágenes.

"Fue muy fuerte que todos opinen sobre el video y lo vean. Pensé que no iba a trabajar nunca más, porque no me daba la cara", se había lamentado la exintegrante de Gran Hermano (Telefe). Sin embargo, dice que hoy el tema lo tiene muy superado, luego de haberlo tratado en terapia durante mucho tiempo.

Silvina Luna: vuelta al viñedo

Cabe destacar, que durante el fin de semana, Silvina Luna pasó unos días de descanso en Mendoza y aprovechó para tomarse aquel dramático momento con humor ahora que pasaron ya diez años.

"Y un día volví... ¡Pero para tomar un vinito!", comentó sobre una imagen junto a unos viñedos en la zona de Potrerillos. La cuenta de Instagram Chismesdeker replicó el posteo con el epígrafe: "Y en especial a Silvina Luna que se rió de ella misma parodiando su video del viñedo en Mendoza".

Silvina Luna volvió al lugar donde participó del video (Instagram).

Recientemente, Silvina Luna fue noticia por un fuerte cruce con Floppy Tesouro en un restaurante de Puerto Madero, donde las modelos ajustaron cuentas pendientes del pasado.