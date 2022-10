Si hay algo que dejó esta Expo Smart de la ciudad de Santiago del Estero, son historias de vida que merecen ser contadas, sobre todo si en la misma se trata de inclusión, tal como lo que ocurre con Luján Céspedes, quien es una de las seis conductoras de los dos micros ecológicos que tienen la ciudad.

Consultada por Crónica.com.ar al respecto, la joven dijo sobre estas moles de hierro que "este tipo de micros eléctricos, Santiago del Estero es la segunda provincia que tiene colectivos eléctricos manejados por mujeres, el colectivo es sumamente sustentable, es 100 por ciento ecológicos con caja automática, no daña el medioambiente, tiene suspensiones que es apto, y tenemos lo que aquí es novedad en santiago del estero es que es apto para personas con discapacidades motrices y con sillas de ruedas, tenemos las rampas, tenemos una suspensión que se inclina al lateral derecho para que sea más cómodo para el pasajero subir".

En cuanto a su autonomía, carga y comodidades, la chofer sostuvo que "tenemos un surtidor eléctrico que queda en el parque de Santiago del Estero más que nada cerca de la costanera, y dos coches, uno es el que está acá que es el de carga rápida y el de lenta, el de rápida demora una hora y 30 en cargar y tiene una autonomía de 300 kilómetros, y el de lenta demora una hora más, pero porque tiene una autonomía un poco más extensa, tiene capacidad para 29 personas para llevar con silla de ruedas también paradas, pero por ejemplo por el tema de los frenos recomendamos que no vayan paradas siempre sentadas".

Hay que resaltar que la máxima que se puede circular es a 70 kilómetros, ya que por el momento es una unidad experimental, es de paseo turístico y es gratuito y desde julio ya circulan por las calles de Santiago del Estero.

Luján es una de las seis mujeres que manejan estos colectivos.

Con relación a esto, Luján dijo que "circulan en el sector del parque, puente carretero, estadio, costanera, el paseo Maradona, que se inauguró hace poco, que es uno de nuestros puntos turísticos lindos, en donde también se pueden armar puestos, también hay recorridos programados para niños y adolescentes, de escuelas y otros que vienen del interior. Por ejemplo, hace unas semanas, un colegio de aquí de La Banda vinieron en el tren que también es eléctrico y gratuito hasta el estadio único, y que luego los llevamos a una excursión que ellos tenían y los chicos viajaron en forma gratuita y segura".

Cabe destacar, que en un mundo que parece abrirse a la inclusión, la intendente local, Norma Fuentes, propuso que estas unidades sean conducidas íntegramente por mujeres: "Aquí es muy importante nuestra intendente, ya que Norma Fuentes es la primera mujer en la intendencia y ha sido la precursora, y que genera que las mujeres ocupemos un lugar que hasta hace poco en Santiago era solamente para el hombre".

Esta es una de las dos unidades eléctricas.

Finalmente, Luján se atrevió a contar su experiencia personal a bordo de este colectivo eléctrico y sustentable: "Antes era manejar un auto y ahora un vehículo que mide 12 metros de largo, 2,50 de ancho y 3,30 de alto. Ha sido un desafío, pero no le he tenido miedo, la verdad porque es muy gratificante y estoy muy orgullosa de mi misma y mis compañeras. Somos de distintas edades, es muy inclusivo el trabajo que tenemos, tengo compañeras de 50, 51, 25, 35, 22 y nuestra jefa de 40. Por ahora son dos unidades, pero la idea es seguir trayendo más unidades, Corvem es el que lo crea y lo está haciendo a gas, pero esta es la novedad que es eléctrico y no daña el medio ambiente, ocupa muy poca energía porque carga lo que dura cargar un teléfono y puede andar 300 kilómetros".