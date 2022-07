A través de sus cuentas personales, Tamara Báez, novia de L-Gante, comparte las experiencias de su vida cotidiana. En esta oportunidad, fue a hacer las compras y mostró un divertido objeto que encontró por error: se trata de un lápiz labial con forma sexual ¡Mirá!

Mientras el cantante de Cumbia 420 continúa en su gira por Europa, la influencer y madre de su bebe, Jamaica, aprovecha para pasear y divertirse en la ciudad. Continuamente, sube imágenes e historias contando sus diferentes vivencias.

Justamente, en las últimas horas, compartió un video a sus historias de Instagram y se volvió viral: “No, no, no, miren chicas lo que encontré, ¡Qué carajos!”, exclamó Báez, junto a emoticones de risa.

Allí, mostró un extraño lápiz labial con forma de pene y aseguró que no sabía de dónde lo había obtenido. Sin embargo, el cortísimo video llamó la atención de sus seguidores que enseguida entendieron la referencia.

El extraño lapiz labial que encontró Tamara Báez.

La pareja de L-Gante también compartió, horas antes, la primera foto con su hermana Gabriela, cuando se encontraron haciendo los mandados. “Me crucé a mi hermana Gabi en el super”, escribió, en una historia donde se la ve a ambas entre carritos y góndolas.

Tamara Báez junto a su hermana Gabriela.

Tamara Báez y su exposición en redes sociales

Luego de haber perdido su perfil oficial de Instagram, por un hackeo, la influencer aprovecha cada oportunidad para subir contenido y hacer crecer sus redes sociales. Actualmente, su nueva cuenta posee más de 700 mil seguidores y aspira llegar al millón.

Sin embargo, no todas sus experiencias son bien recibidas. Hace poco se vio inmersa en una polémica luego de compartir las compras que realizó en el shopping. “Antes de ser conocida, ¿dónde comprabas? No es de mala, pero es porque la gente cambia cuando tiene plata. ¿De qué les puede servir un sweater de marca? Les aumenta el ego, o no sé. Pero es triste en cierta manera ver como dejan de ser lo que eran. ¿Por qué tanto? Si podés ser vos con lo que tenés sin aparentar”, criticó una seguidora.

Pero la novia de L-Gante no se quedó callada y contó cómo fue en su pasado: “Me iba en colectivo a este mismo shopping que fui hoy. Dos horas de viaje por mi par de zapatillas preferidas y salía feliz solo con eso. Los gustos son siempre los mismos. Yo no cambié”, escribió.