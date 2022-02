Los ciudadanos de la provincia de Tucumán generaron una polémica en torno al precio que cobran los cortadores de césped. Es que según sostienen los vecinos que tienen patios, quienes se dedican a realizar este oficio "cobran a ojo", e incluso en muchas oportunidades, "se abusan" del presupuesto que les cobran.

Tal es el caso de Nora, una mujer que alquila una casa con un patio grande, quien remarcó la necesidad de mantener el césped corto, sobre todo durante el verano, porque sino "los mosquitos entran por todos lados si está largo". De manera, que lo hace cortar "cada 15 o 20 días en esta época", según consignó el medio El Tucumano. Sin embargo, acusó a "los jardineros que van a su casa" de "cobrarle a ojo".

"El jardín debe tener 50 o 60 metros cuadrados, generalmente lo hacen todo en dos horas, una hora para cortar y media hora u otra hora más para recoger y sacar el césped afuera. La primera vez que vienen siempre cobran un precio y me aclaran que es porque está largo, y cuando vuelven a los 15 o 20 días que no está ni la mitad de largo que antes me cobran igual. Ni una hora y media están y me piden 2500 y 3000 pesos", reveló al medio local. En ese sentido, explicó que ella es nutricionista, y cobra 1300 la consulta a domicilio, de manera que con la consulta de tres pacientes paga el trabajo del cortador de césped.

"Me parece un abuso. Claro que el trabajo vale, pero no me parece que haya relación, gastan su bordeadora y su nafta pero cuando yo tenía mí bordeadora me cobraban igual, después me la robaron", manifestó.

No obtante, la polémica por el precio que cobran los que cortan el césped, se replicó en un grupo de Compra y Venta de Facebook de Tucumán, donde un usuario hizo una consulta dejando entrever el abuso de algunos cortadores de pasto. "¿Alguien que corte el pasto y que no se haga el pícaro y cobre por metro cuadrado?, escribió.

En la publicación, un usuario llamado Juan Manuel, a través de un mensaje manifestó su bronda. "Antes me cobraba 2000 para cortar el pasto en mi casa, al mes y medio lo vuelvo a llamar y ya la mitad del patio estaba ocupada con una pileta que la instalaron en ese mes, y me cobró 3000. Es decir, hizo la mitad del trabajo que hace un mes y me pidió $1000 más, como si ahora que hay una pileta hay derecho a cobrar más caro", escribió.

Por su parte, Nora comparó el precio que le pasó el que le corta el césped, con lo que le cobra una mujer que asiste cada 15 días a su casa para ayudarla con la limpieza.

"Me da vergüenza que la señora me quería cobrar $800 por limpiar mí casa, le demora como cuatro horas, y yo le pago $1200 porque me parece poco, y el mismo día va un hombre a cortar el césped, no demora ni dos horas y me cobra $3000, todo trabajo es válido, me da vergüenza y me parece injusto con la señora, y eso que yo le pago más de lo que ella me cobra. Realmente pareciera que por ser hombres te cobran lo que quieren y a las mujeres empleadas domésticas todos les pagan monedas", dijo Nora.

Sin embargo, cómo es característico de los debates que se generan en las redes sociales, todos dan su opinión sin pelos en la lengua. En ese contexto, ante las críticas un cortador de césped, expresó su punto de vista. "Si les parece caro corten ustedes, el tiempo y la habilidad de la gente lo valen, en una hora terminamos y ponemos nuestra máquina, le hacemos el mantenimiento, cuando se nos rompe es re caro, la nafta la ponemos nosotros. Resulta que los pobres éramos nosotros pero en realidad son ustedes", lanzó en medio de las controversias.